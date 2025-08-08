ادامه محکومیت تصمیم اسرائیل برای اشغال غزه از سوی کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، وزارت امور خارجه عراق با شدیدترین عبارات، طرح رژیم اشغالگر برای تسلط کامل و اشغال نوار غزه را محکوم کرد و اعلام داشت که دولت بغداد بهطور قاطع مخالف طرح تحریکآمیز و ادامه سیاست گرسنه نگه داشتن، آوارگی و قتلعام جمعی در غزه است.
عراق همچنین موضع ثابت خود در حمایت از حقوق غیرقابلتصرف مردم فلسطین، از جمله تأسیس دولت مستقل فلسطینی را تجدید کرد.
قطر
وزارت امور خارجه قطر نیز با شدیدترین عبارات تصمیم مقامات اشغالگر اسرائیل برای اشغال کامل نوار غزه را محکوم کرد و آن را تحولی خطرناک دانست که تلاشها برای رسیدن به آتشبس دائم را بهشدت تضعیف میکند.
قطر تأکید کرد که باید اسرائیل را ملزم به تضمین ورود ایمن و پایدار کمکهای انسانی به نوار غزه کرد.
دولت نجات یمن
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه و مهاجران یمن نیز در بیانیهای تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل غزه را محکوم کرد و آن را گامی تجاوزکارانه و نقض صریح تمام قوانین و مقررات بینالمللی دانست.
ساعاتی پیش نیز ترکیه و عربستان این تصمیم رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند.
در همین راستا، وزارت امور خارجه ترکیه تصمیم رژیم صهیونیستی را برای گسترش عملیات نظامی در غزه بهشدت محکوم کرد و آن را مرحله جدیدی از سیاست توسعه طلبی و نسلکشی در حق فلسطینیان دانست.
وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای رسمی این اقدام رژیم صهیونیستی را «ضربه سخت به صلح و امنیت بین المللی» دانست که بر بی ثباتی منطقه میافزاید و علاوه بر آن بحرانی انسانی را در غزه عمیقتر میکند.
این وزارتخانه بر لزوم پایبندی اسرائیل به قانون بین المللی تاکید کرد و توقف فوری طرحهای جنگ طلبانه و پذیرش آتش بس و بازگشت به مذاکرات راه حل دو دولتی را خواستار شد.
وزارت خارجه ترکیه در این بیانیه تصریح کرد: صلح پایدار تنها از طریق احترام به حقوق بشر و اولویت دادن به زبان دپیلماسی محقق خواهد شد.
ترکیه همچنین از جامعه بین الملل و شورای امنیت خواست تا برای جلوگیری از کوچاندن اجباری فلسطینیان و ممانعت از نقض قوانین بین المللی توسط اسرائیل به مسئولیتهای خود عمل کنند.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه عربستان نیز در بیانیهای با قویترین و شدیدترین عبارات تصمیم رژیم صهیونیستی را برای اشغال نوار غزه محکوم کرد.
بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه عربستان ارتکاب پیاپی جنایات گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه، اقدامات وحشیانه و پاکسازی نژادی علیه مردم فلسطین را به شدت محکوم کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه عربستان آمده است: ایدهها و تصمیمهای غیرانسانی که مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل بدون هیچ بازدارندگی و مانعی اتخاذ کرده اند، بار دیگر تاکید میکند که آنها (اسرائیلیها) پیوند عاطفی، تاریخی و قانونی مردم فلسطین را با سرزمینشان درک نمیکنند؛ زیرا بر اساس قوانین بین المللی و اصول انسانی مردم فلسطین صاحب و مالک این سرزمین هستند.
عربستان سعودی در عین حال هشدار داد: ناتوانی پیاپی جامعه بین الملل و شورای امنیت در توقف فوری تجاوزات و نقضهای اسرائیل پایههای نظم جهانی و مشروعیت بین المللی را تضعیف و برهم زده است و همچنین امنیت و صلح منطقهای و جهانی را تهدید میکند. این اقدامات عواقب وخیمی به دنبال دارد که نسل کشی و کوچ اجباری را بیشتر از پیش تشویق و ترغیب میکند.
در بخش پایانی بیانیه وزارت خارجه عربستان تأکید شده است: جنایات مستمر اسرائیل، جامعه بین الملل را ملزم میکند که مواضعی قاطعانه و بازدارنده اتخاذ کند تا به فاجعه انسانی مردم فلسطین پایان دهد و راه حلی را که کشورهای صلح دوست بر آن توافق دارند، یعنی راه حل تشکیل دو دولت را با توجه به قطعنامههای سازمان ملل و بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی محقق سازد.
