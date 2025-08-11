رایزنی لاریجانی با مشاور امنیت ملی عراق+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق، قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق میزبان علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران و هیئت همراه او بود.

در این دیدار بر تقویت روابط تاریخی میان دو کشور و دو ملت و نیز توسعه روابط در همه زمینه‌ها تاکید شد.

لاریجانی در این دیدار از نقش بزرگ ملت عراق در خدمت به زائران امام حسین (ع) تمجید و ملت عراق را ملتی شجاع و کریم توصیف کرد و راه کربلا (مراسم اربعین) را گواهی بر کرم و سخاوت عراقی‌ها دانست.

در این دیدار درباره اجرای توافق امنیتی امضا شده میان دو کشور و نیز اوضاع امنیتی منطقه و ارتکاب جنایات گرسنگی و نسل کشی ملت فلسطین در غزه رایزنی شد و بر اهمیت تحرک جامعه جهانی برای توقف این جنایات تاکید شد.

الاعرجی تأکید کرد که دولت عراق با جدیت برای جلوگیری از هرگونه نقض امنیتی تلاش می‌کند که هدفش تعدی و تجاوز به هر یک از کشورهای همسایه باشد.

از سوی دیگر لاریجانی نیز از دولت عراق و سیاست خارجی متعادل آنکه امنیت و ثبات عراق و منطقه را به همراه داشته است، تمجید کرد.