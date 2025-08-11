جهاد بانوان بسیجی رشت برگرفته از ایمان و سلوک صادقانه است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با آغاز دفاع مقدس ۱۲ روزه جمهوری اسلامی ایران در برابر نظام سلطه به سرکردگی رژیم متجاوز صهیونی نمایش همدلی و همبستگی «مردم با مردم» و «مردم با نیروهای مسلح»، تمام محاسبات دشمن را برهم زده و دشمن متجاوز به خاک ایران اسلامی با همه پشتیبانان جهانی و زیاده خواهان بین‌المللی‌اش را عقب راند.

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی زنان نیز همواره با نقش آفرینی در مسائل مهم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در کنار نقش مادری همواره حماسه ساز بوده و با تاسی از الگوی سوم زن مسلمان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل «قدرت اجتماعی» ایران اسلامی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

زنان همواره دوشادوش مردان سهم بزرگ خود را در این دفاع مقدس ۱۲ روزه ایفا کرده و با پشتیبانی همه روزه در مقرهای مردمی و مومنانه، یعنی در مطبخ‌خانه‌ها در کنار یکدیگر، تأمین و توزیع غذاهای نیروهای مخلص بسیج در سطح شهر را بر عهده گرفته و این مهم از روز اول جنگ تحمیلی دوم آغاز و تا امروز همچنان ادامه دارد.

بانوان فعال در عرصه پشتیبانی جهادگران انقلاب اسلامی

این حماسه مردمی در پشتیبانی از نیروهای «امنیت‌ساز شهری» شهر رشت منجر به این شد «آیت الله رسول فلاحتی» نماینده ولی فقیه در استان گیلان با حضور در جمع خواهران بسیجی سپاه ناحیه مرکزی رشت در مقرهای مردمی و مومنانه آنان، ضمن قدردانی از مجاهدت مخلصانه آنان، جهاد بانوان را در این جنگ تحمیلی برگرفته از ایمان ناب، آگاهی عمیق و سلوک صادقانه آنان معرفی کند.

آیت الله فلاحتی با حضور در مراکز پخت غذای مردمی در حمایت و پشتیبانی از نیروهای بسیجی و مردمی که به منظور ایجاد امنیت پایدار، مستمرا در مراکز ایست و بازرسی حضور دارند، با اشاره به مجاهدت بانوان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نظام سلطه علیه ایران اسلامی اظهار کرد: همانگونه که در جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس بانوان در پشت جبهه، جهاد کرده، امروز نیز با وجود سختی‌های پیش رو از جمله گرمی هوا ذره‌ای عقب نشینی نکرده و در امر پشتیبانی همچنان ایستاده‌اند.

وی بانوان فعال در عرصه پشتیبانی را جهادگران انقلاب اسلامی دانست و افزود: بانوان پشتیبانان مهم و اثرگذار جبهه مقاومت هستند و باید گفت که این هنر انقلاب اسلامی بود که به برکت آن بانوان با تاسی از حضرت زهرا (س) با حضور پررنگ و اثر گذار خود در اجتماع، قدرت آفرینی کرده و پرچم ایستادگی و مقاومت را به اهتزاز درآوردند.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با قدردانی از مجاهدت مخلصانه خواهران بسیجی سپاه ناحیه مرکزی رشت در پشتیبانی از رزمندگان و نیروهای مخلص بسیجی و امنیتی در ایجاد امنیت پایدار شهری گفت: زنان در پرتو معنویت و عظمت برساخته از هویت زن مسلمان همواره الهام بخش بوده و استقامت در برابر باطل را معنای دیگر بخشیده و الگویی برای سایر بانوان جهان اسلام شدند.

مردمی سازی مقاومت

«سرهنگ حسن امینی» فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در این دیدار ضمن قدردانی از نماینده ولی فقیه در استان گیلان اظهار کرد: بانوان بسیجی سپاه ناحیه مرکزی رشت با وجود گذشت بیش از ۵۰ روز از جنگ تحمیلی دوم، به منظور تقویت و پشتیبانی از نیروهای بسیجی و مردمی در ایستگاه‌های بازرسی و گشت‌های امنیتی و اطلاعاتی، همچنان نقش آفرین هستند.

وی با بیان اینکه سپاه ناحیه مرکزی رشت با استفاده از تئوری مردمی سازی مقاومت با ظرفیت فعال سازی بسیجیان و خیرین بیش از ۸۰ هزار پرس غذا را به منظور پشتیبانی از نیروهای بسیجی و امنیتی در گشت‌های ایست و بازرسی و اطلاعاتی تهیه و توزیع کردند، اظهار کرد: بانوان بسیجی با بهره مندی از ظرفیت مردمی و مومنانه خود و با پشتیبانی مستمر از نیروهای امنیتی در تورها و گشت‌های امنیتی و اطلاعاتی همچنان در مسیر ارتقای امنیت شهری نقش آفرین هستند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت مجاهدت بانوان بسیجی و استمرار آن در پشتیبانی از امنیت شهری را برگرفته از الهیات مکتب مقاومت دانست و افزود: همیاری، همدلی و همبستگی در محور پشتیبانی از مدافعان امنیت، همراه با تلاش مضاعف در مردمی سازی آن، الگویی مثال زدنی در «زیست اجتماعی» مؤثر زنان که یادآور رسالتِ‌زینبی بانوان در جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس بود می‌باشد.

سرهنگ امینی با تاکید بر نقش زنان در عرصه‌های مختلف علمی، فر هنگی، اجتماعی و دفاعی، گفت: شجاعت توأم با ایمان بانوان بسیجی، از آنان چهره‌ای خستگی ناپذیر، نقش آفرین و امید آفرین خلق نمود که در کنار نقش مادری و همسری در قالب تعریف انقلاب اسلامی مبنی بر «الگوی سوم زن مسلمان» صحنه‌های معنوی منحصر به فردی را در دفاع از انقلاب اسلامی به یادگار گذاشته است.

به گزارش مهر با گذشت ۵۰ روز از آغاز جنگ تحمیلی نظام سلطه علیه خاک ایران اسلامی سپاه ناحیه مرکزی رشت با استقرار و استمرار تورها و گشت‌های امنیتی و اطلاعاتی، امنیت پایدار شهری را همچنان در دستور کار داشته و بانوان بسیجی نیز با محوریت مردمی سازی مقاومت، بیش از ۸۰ هزار پرس غذا تهیه و توزیع کردند.