بهبود وضعیت مدارس بخش چغادک در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش بخش چغادک با تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم دانش آموزان را مطابق با اصول تعلیم و تربیت اسلامی پرورش دهیم باید تمام مردم و نهادها به آموزش و پرورش کمک کنند و بی شک رسالت و تعالی جامعه و تربیت فرزندان این مرز و بوم که آماده خدمت برای آینده و ساختن ایران اسلامی می‌شوند از وظایف اصلی آموزش و پرورش است.

بخشدار چغادک با اشاره به ضرورت تجهیز و بروز رسانی امکانات سرمایشی مدارس بیان کرد: فراهم کردن شرایط مناسب برای دانش‌آموزان به ویژه در فصول گرم سال، اهمیت بسیار بالایی دارد و باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعمیر، تجهیز و به‌روزرسانی سیستم‌های سرمایشی مدارس اقدام شود تا فضای آموزشی برای دانش‌آموزان و معلمان دلپذیر و سالم باشد.

وی در پایان بیان کرد: فضای آموزشی مدارس باید به طور جدی تقویت شود تا بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی دانش‌آموزان فراهم شود.