نرخ باروری در قزوین به مرز هشدار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طاهراحمدی ظهر دوشنبه در نشست تخصصی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان قزوین با بیان اینکه نرخ باروری در قزوین به ۱.۲۴ رسیده و در برخی شهرستانها حتی به زیر یک کاهش یافته است اظهار کرد: این رقم میتواند پیامدهای جدی برای آینده جمعیتی استان و کشور به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه جمعیت استان در سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۱۷ هزار نفر بوده که امسال با رشد ۲۰ هزار نفری همراه شده است، افزود: روند کاهش موالید نسبت به فوتیها نگرانکننده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین عنوان کرد: در سهماهه نخست امسال، تعداد ولادتها به ۳ هزار و ۲۳ مورد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴۵ نوزاد کمتر ثبت شده است.
وی تاکید کرد: در همین بازه زمانی، آمار فوتیها نیز کاهش یافته و از ۲ هزار و ۳۶۵ مورد در سال گذشته به ۱ هزار و ۴۵۰ مورد رسیده است. با این حال، کاهش ازدواج و افزایش طلاق نیز به چالشهای جمعیتی دامن زدهاند. ثبت ۱ هزار و ۴۲۰ ازدواج در برابر ۶۹۵ طلاق در سهماهه اول امسال، نشاندهندهی روندی است که نیازمند توجه جدی نهادهای فرهنگی و اجتماعی است.
طاهراحمدی با اشاره به جمعیت زنان در سن باروری، گفت: از ۴۸۲ هزار زن ۱۰ تا ۵۴ ساله، تنها ۲۹۶ هزار نفر همسر دارند و حدود ۵۹ هزار نفر هنوز فرزندی ندارند. این آمار نشان میدهد که تنها یکسوم زنان بارور بیش از دو فرزند دارند.
وی با اشاره به نقش مراکز درمان ناباروری در ارتقای نرخ باروری خواستار تقویت مراکز موجود در قزوین شد و ادامه داد سه مرکز فعال شامل جهاد دانشگاهی، بخش خصوصی و بیمارستان ولایت، نیازمند حمایت مالی و تجهیزاتی هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: دستگاههای موجود در بیمارستانها فرسودهاند و برای نوسازی آنها بودجهای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان نیاز است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین از آمار نگرانکننده سقطهای غیرقانونی پرده برداشت و ادامه داد: سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد سقط غیرقانونی در کشور رخ میدهد که معادل روزانه هزار مورد است. در قزوین نیز سال گذشته ۱۵۰ مورد سقط عمدی و ۷۵۰ مورد سقط غیرعمدی ثبت شده است.
طاهراحمدی تأکید کرد: اگر روند فعلی ادامه یابد، کشور با بحران سالمندی و کاهش نیروی انسانی مواجه خواهد شد. برای مقابله با این وضعیت، همدلی و همکاری همه دستگاههای اجرایی استان ضروری است.
