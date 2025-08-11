اولین مدرسه مشارکتی اولیا در مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادینژاد بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه انعقاد تفاهم نامه احداث نخستین مدرسه مشارکتی اولیا در مازندران افزود: اداره کل آموزش و پرورش مازندران با همکاری اداره کل نوسازی مدارس و مجمع خیرین مدرسهساز استان، در راستای عدالت آموزشی تفاهمنامه احداث نخستین «مدرسه اولیا» را در شهرستان بابل امضا کردند.
وی گفت: این پروژه آموزشی که شامل ساخت یک دبیرستان سهکلاسه دخترانه در روستای لدار منطقه بندپی شرقی، مزین به نام شهید سهراب محسنزاده خواهد بود، با الگوی مشارکتی «هر استان، یک مدرسه توسط اولیا» و با سرمایهگذاری مشترک انجمن اولیا و مربیان مدارس استان، مجمع خیرین مدرسه ساز و سایر نهادهای دولتی و مردمی اجرا میشود.
وی ادامه داد: این پروژه آموزشی شامل طراحی فضای مدرسه با استانداردهای روز و پیشبینی اتاق گفتوگوی ویژه اولیا و مربیان است که تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی گفت: این پروژه آموزشی، با هدف تأمین فضای آموزشی مناسب برای دانشآموزان دختر دبیرستان سهکلاسه شهید سهراب محسنزاده، گامی استوار در مسیر عدالت تربیتی و پرورشی خواهد بود.
