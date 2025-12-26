به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی در جریان بازدید میدانی از محور شمالشرقی شهر همدان و مسیر اجرای پروژه رینگ سوم، با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح اظهار کرد: رینگ سوم همدان یکی از پروژههای کلیدی و زیرساختی شهر است که میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش بار ترافیکی، بهبود دسترسیهای شهری و ایجاد تعادل در روند توسعه همدان ایفا کند.
وی با بیان اینکه این مسیر از میدان امام حسن مجتبی (ع) آغاز میشود و پس از عبور از محدوده دانشگاه آزاد اسلامی، پیامنور و صداوسیما، به جاده کرمانشاه متصل خواهد شد، افزود: طول این پروژه حدود ۱۳ کیلومتر است و با ایجاد ظرفیت توسعهای بالغ بر ۷۸ هکتار، فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری، رونق اقتصادی و افزایش ارزش افزوده شهری فراهم میکند.
حاجیبابایی تأکید کرد: اجرای رینگ سوم، علاوه بر ساماندهی ترافیک در بخشهای پرتردد شهر، شکاف توسعهای میان مناطق مختلف همدان را کاهش داده و زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را فراهم خواهد کرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأمین منابع مالی پروژه، گفت: این طرح از طریق مشارکت شهرداری، دولت، استانداری و همچنین توافق با مالکان اراضی در مسیر اجرا میشود و از نظر اعتباری، بستر لازم برای آغاز و تداوم عملیات اجرایی فراهم شده و نگرانی خاصی وجود ندارد.
هماهنگیهای اجرایی رینگ سوم نهایی شده است
فرماندار شهرستان همدان نیز در جریان بازدید میدانی از محور شمالشرقی شهر و مسیر اجرای پروژه رینگ سوم، با اشاره به آخرین وضعیت هماهنگیهای اجرایی این طرح اظهار کرد: با برگزاری جلسات متعدد و پیگیریهای مستمر، هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط بهطور کامل انجام شده و پروژه در مرحله نهایی پیش از آغاز عملیات اجرایی قرار دارد.
مجید درویشی با بیان اینکه رینگ سوم همدان از پروژههای مهم و اثرگذار در نظام حملونقل شهری به شمار میرود، افزود: در روند آمادهسازی این طرح، همکاری دستگاههایی همچون ادارهکل راه و شهرسازی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط به شکل مطلوبی پیش رفته و موانع اجرایی احتمالی تا حد زیادی برطرف شده است.
فرماندار همدان با تأکید بر آثار کلان این پروژه خاطرنشان کرد: اجرای رینگ سوم، علاوه بر کاهش فشار ترافیکی در معابر مرکزی شهر، زمینهساز توزیع متوازن خدمات، توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بهویژه در مناطق شمالشرقی همدان خواهد شد.
درویشی همچنین با اشاره به همافزایی ایجادشده میان مجموعه مدیریت شهری و نمایندگان مردم در مجلس گفت: همراهی شهرداری، شورای اسلامی شهر، نماینده محترم مجلس و مشارکت مالکان اراضی، سرمایهای ارزشمند برای پیشبرد این پروژه است و اطمینان داریم با تداوم این وحدت رویه، عملیات اجرایی رینگ سوم در آیندهای نزدیک آغاز و ثمرات آن بهزودی در سطح شهر نمایان خواهد شد.
