جلسه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی آذربایجان شرقی روز دوشنبه به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو تشکیل شد.

ظفر محمدی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه خواستار برخورد قاطع با برداشت‌های غیرمجاز در مسیر سد شهید کاظمی تا تصفیه خانه زرینه رود شد و همچنین بر لزوم تأمین ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های ضروری استان در حوزه آبرسانی تاکید کرد.

آقابیگی، مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو هم با اشاره به حساسیت و تعهد وزارت نیرو به تأمین آب شرب پایدار در شهر تبریز، از تخصیص اعتبار در این خصوص خبر داد.