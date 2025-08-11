  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

جلسه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی آذربایجان شرقی برگزار شد

تبریز- جلسه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی آذربایجان شرقی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی آذربایجان شرقی روز دوشنبه به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو تشکیل شد.

ظفر محمدی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه خواستار برخورد قاطع با برداشت‌های غیرمجاز در مسیر سد شهید کاظمی تا تصفیه خانه زرینه رود شد و همچنین بر لزوم تأمین ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های ضروری استان در حوزه آبرسانی تاکید کرد.

آقابیگی، مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو هم با اشاره به حساسیت و تعهد وزارت نیرو به تأمین آب شرب پایدار در شهر تبریز، از تخصیص اعتبار در این خصوص خبر داد.

کد خبر 6557642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها