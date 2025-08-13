به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی، ظهر چهارشنبه به حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر، فارس و تسنیم از اقدامات جدید این اداره در راستای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه روستایی و کشاورزی استان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت خدمات ارائه شده به کشاورزان، تاکید کرد و گفت: خدمات این شبکه نه تنها به اعضای تعاونی‌ها بلکه به تمام جامعه روستایی کشاورزی ارائه می‌شود.

جامی اظهار کرد: ما به عنوان یک مجموعه دولتی با حدود ۸۰ نفر نیرو در استان، خدمات متنوعی را به جامعه هدف ارائه می‌دهیم. در حالی که در بخش غیر دولتی حدود ۵۰۰ نفر در حال فعالیت هستند، هدف ما تنها کمک به کشاورزان برای بهبود وضعیت اقتصادی خودشان است.

وی همچنین از جهش چشمگیر در توسعه اقتصادی این بخش در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: این اداره با توجه به تجربیات خود در رده‌های مختلف توانسته هماهنگی مناسبی ایجاد کند.

به گفته جامی، یکی از اقدامات مهم در این زمینه تأمین ۶۷۳ میلیارد تومان تسهیلات یارانه‌دار برای شبکه تعاون روستایی در سال گذشته بود که تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان داشته است.

مدیرکل تعاون روستایی گلستان اشاره کرد و گفت: این اداره به تازگی وارد حوزه‌هایی مانند خرید گندم، گوجه‌فرنگی و پنبه شده است و محصولات تولیدی خود را در سردخانه‌ها نگهداری کرده تا با تنظیم بازار به نفع کشاورزان اقدام کند.

وی افزود: ما همچنین توانستیم ۱۰۰ میلیارد تومان منابع تحصیلی ارزان قیمت را برای کشاورزان فراهم کنیم و این به ما کمک کرده تا در بازار کالاهای اساسی مانند برنج، گندم و دانه‌های روغنی حضور مؤثر داشته باشیم.

جامی همچنین بر ضرورت توسعه کشت و صنعت‌های کشاورزی در استان تأکید کرد و گفت که برای تولید محصولات با کیفیت‌تر و فرآوری آن‌ها در داخل استان، کشت و صنعت‌های جدیدی در حال راه‌اندازی است.

وی در خصوص همکاری با بخش خصوصی، اظهار کرد: این اداره در حال ایجاد ارتباطات مؤثر با شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف است.

جامی در این خصوص به پروژه‌های کشت و صنعت زیتون و دانه‌های روغنی اشاره کرد و افزود: ما آمادگی داریم تا با همکاری بخش خصوصی، پروژه‌های اقتصادی مشترک را در این استان توسعه دهیم.

مدیرکل تعاون روستایی گلستان با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر با کشاورزان و توسعه بازارهای محلی، از ایجاد روستا بازارهای کشاورزی و صنایع دستی خبر داد و گفت: هدف ما این است که با ایجاد زیرساخت‌های لازم و همکاری با بخش خصوصی، گام‌های مؤثری در جهت توسعه اقتصادی استان برداریم.