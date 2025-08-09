به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر شنبه در حاشیه دیدار مردمی در یکی از مساجد زنجان گفت: حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون قطعه زمین و ملک قولنامهای در داخل بافتهای شهری وجود دارد که با اجرای اصلاحیه جدید قانون، فرآیند تثبیت مالکیت و صدور سند رسمی برای مالکان آنها آسانتر خواهد شد.
وی افزود: با تصویب این اصلاحیه واحدهای ثبتی آمادگی دارند اسناد این اراضی را صادر کنند که این امر نقش مهمی در حل مشکل مالکیت و کاهش گلایههای مردمی خواهد داشت.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد، ادامه داد: تاکنون برای بیش از ۹۹ درصد از عرصههای ملی کشور معادل ۱۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین با انجام عملیات حدنگاری، سند مالکیت صادر شده است.
بابایی با بیان اینکه در حوزه اراضی کشاورزی، حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار قطعه معادل ۷۷ درصد حدنگاری شده است، افزود: از زمان لازمالاجرا شدن قانون حدنگاری در سال ۱۳۹۳ و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیشرفتهای قابل توجهی در تثبیت مالکیت و صدور اسناد در پهنههای شهری و روستایی به ویژه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت حاصل شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به یکی از موانع اصلی در صدور سند برای اراضی شهری، گفت: طبق قانون فعلی صدور سند منوط به احداث ساختمان در عرصه بود که با اصلاح این ماده در صورت نبود معارض و وجود سابقه مالکیت امکان صدور سند برای اراضی داخل محدوده شهری حتی بدون اعیانی فراهم میشود.
وی افزود: این اصلاحیه در حال بررسی در صحن علنی مجلس است و در صورت تصویب نهایی، صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک داخل بافت شهری بهراحتی انجام خواهد شد.
بابایی از تدوین آئیننامههای اجرایی قانون الزام خبر داد و گفت: این آئیننامهها بهزودی ابلاغ میشود و با استفاده از توان فنی و مهندسی بخش خصوصی، فرآیند صدور اسناد تسریع خواهد شد که این آئیننامهها در معاملات قضائی نیز نقش مؤثری ایفا خواهند کرد.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: این اقدام گامی مهم در تثبیت مالکیت و رفع مشکلات مردم است، چرا که بسیاری از شهروندان در داخل محدوده شهرها زمین دارند اما به دلیل نبود اعیانی و محدودیتهای قانونی، تاکنون موفق به دریافت سند رسمی نشدهاند.
