به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مؤمنی مقدم، سرمربی تیم والیبال زیر ۲۱ سال، در آستانه مسابقات جهانی گفت: ما 8 اردوی بسیار خوب را پشت سر گذاشتیم و از بین حدود ۱۵۰ بازیکن که سال گذشته در تیم‌های ملی و باشگاهی حضور داشتند به ۱۲ بازیکن نهایی رسیدیم.

وی افزود: هدف ما این است که تیم ما جزو بهترین‌های دنیا باشد و تمرینات خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که بتوانیم روحیه و سطح فنی تیم ملی بزرگسالان را تقویت کنیم. خوشبختانه قبل از مسابقات جهانی، چهار بازیکن از تیم جوانان به لیست تیم ملی بزرگسالان اضافه شدند و دو بازیکن هم به تیم نوجوانان داده‌ایم.

مؤمنی مقدم ادامه داد: هدف اصلی ما در مسابقات جهانی جوانان که در چین برگزار می‌شود، دفاع از عنوان قهرمانی و کسب نتایج خوب است. نسل قبلی تیم جوانان بسیار موفق بود و حالا ما امیدواریم که این نسل نیز بتواند افتخارآفرینی کند.

سرمربی تیم زیر ۲۱ سال عنوان کرد: این مسابقات اصلاً آسان نیستند، مخصوصاً سالی که پس از المپیک است و تیم‌های بزرگسالان پوست‌اندازی کرده‌اند. بسیاری از بازیکنان تیم‌های دیگر مثل فرانسه، لهستان، بلغارستان و ایتالیا تجربه بازی در سطح بزرگسالان را دارند.

وی ادامه داد: اما ما با انگیزه و تلاش بسیار بالا وارد مسابقات می‌شویم و هدفمان نمایش والیبال زیبا و با شخصیت است که شایسته نام ایران باشد. رنک یک جوانان دنیا به سادگی به دست نیامده و امیدواریم بچه‌ها با بازی خوب خود دوباره این افتخار را کسب کنند.

مؤمنی مقدم درباره تغییر ذهنیت بازیکنان گفت: بازیکنانی که از تیم جوانان به بزرگسالان می‌روند، تفکر حرفه‌ای‌تر پیدا می‌کنند و سعی می‌کنند به سطح بالای دنیا نزدیک شوند. البته این فرایند زمان‌بر است و بازیکنان جوان همچنان جای پیشرفت دارند.

او افزود: مثلاً پوریا آریاخواه که در جوانان آسیا و لیگ برتر بازی‌های درخشانی داشته و به تیم بزرگسالان دعوت شده است، نمونه‌ای از این پیشرفت است.

سرمربی تیم جوانان در مورد شرایط تمرینی و بازی‌های تدارکاتی گفت: ما امسال تنها تیمی بودیم که بازی تدارکاتی نداشتیم، اما با همکاری فدراسیون هفته‌ای زودتر به محل مسابقات می‌رویم تا با شرایط آب و هوایی آنجا هماهنگ شویم و چند بازی تدارکاتی برگزار کنیم. در داخل کشور هم حدود ۱۲-۱۳ بازی برگزار کردیم و همه را با موفقیت پشت سر گذاشتیم.

وی ادامه داد: با توجه به آنالیزهای انجام شده، تیم‌های فرانسه، بلغارستان، لهستان و ایتالیا رقبای اصلی ما خواهند بود.

مؤمنی مقدم گفت: انگیزه و تلاش بچه‌ها بسیار بالا است و ما امیدواریم بتوانیم با قدرت در مسابقات جهانی حاضر شویم.