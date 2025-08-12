به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان از ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور سال جاری به میزبانی چین برگزار می‌شود و تیم ملی جوانان ایران یک هفته‌ای قبل از شروع مسابقات عازم چین شدند. تیم والیبال جوانان ایران در سال ۲۰۲۳ در رقابت‌های جهانی بحرین به مقام قهرمانی دست یافت و با توجه به کسب این مقام به صورت مستقیم به رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان راه یافت. ایران در گروه B مسابقات با تیم‌های لهستان، کانادا، کره‌جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان باید رقابت کند.

غلامرضا مؤمنی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم والیبال جوانان در آستانه مسابقات جهانی گفت: تقریباً بهترین‌ها برای حضور در مسابقات جهانی انتخاب شدند. البته افرادی هم که از ما جدا شدند واقعاً بازیکنان باکیفیت خوبی بودند، ولی ما به ناچار و با توجه به بحث حرفه‌ای و اینکه ورزش قهرمانی بی‌رحم است و هیچ چاره‌ای نداریم، تصمیم به حذف آن‌ها گرفتیم. این ۲۰ بازیکنی که در اردوی تیم ملی بودند، می‌توانند بهترین‌های ایران و حتی تیم ملی باشند.

وی افزود: ما با تمام شرایط، چه سخت و چه آسان، چه داخل تهران و چه خارج از تهران تمرین و تلاش کردیم بازیکنان را در بهترین فرم نگه داریم. واقعاً بچه‌ها شرایط بسیار سختی را گذراندند و تمرینات دشواری را داشتند البته طبیعتاً تیمی که می‌خواهد نتیجه بگیرد، باید این شرایط را تحمل کند.

رسالت اصلی ما تزریق بازیکن به تیم ملی بزرگسالان است

سرمربی تیم والیبال جوانان خاطرنشان کرد: هدف ما این بود که بهترین عملکرد را داشته باشیم و بتوانیم یک بازیکن و یک نسل خوب را به تیم ملی بزرگسالان منتقل کنیم. خدا را شکر، هنوز مسابقات جهانی برگزار نشده اما چهار نفر از بازیکنان جوانان در اردوی تیم ملی بزرگسالان حضور یافتند. همچنین دو بازیکن از تیم ما به تیم نوجوانان اضافه شدند که متأسفانه هر دو جزو بازیکن اصلی ما بودند و مصدوم شدند. هدف اصلی ما کمک به والیبال و بازیکن‌سازی است تا بازیکنان خوبی را به تیم بزرگسالان تحویل دهیم. این اتفاق در حال رخ دادن است و مطمئناً بعد از مسابقات جهانی، علاوه بر آن چهار بازیکن، چند بازیکن دیگر نیز برای سال آینده به تیم ملی بزرگسالان تزریق خواهند شد تا خیال کادر فنی بزرگسالان راحت باشد و رسالت خودمان را انجام دهیم.

تیم‌ها پوست اندازی کردند و با قدرت به میدان می‌آیند

وی تأکید کرد: هدف دوم این است که مثل دوره گذشته، علاوه بر بازیکن‌سازی، نتیجه خوبی هم بگیریم. البته این مستلزم ورود به مسابقات و مشاهده کیفیت تیم‌های مقابل است. ما تیم‌ها را رصد و آنالیز کرده‌ایم و آن‌ها را می‌شناسیم، اما شرایط مسابقه و دیدن آن‌ها از نزدیک متفاوت است. تیم فرانسه تیم بسیار خوبی است که چهار بازیکن آن در تیم بزرگسالان در لیگ ملت‌ها حضور داشتند. تیم لهستان نیز بازیکن اصلی بزرگسالانش در تیم ملی جوانان بازی می‌کند. تیم‌های بلغارستان، ایتالیا و دیگران هم بازیکنانی دارند که در تیم بزرگسالان بازی کرده‌اند. این شرایط باعث می‌شود تورنمنت سختی داشته باشیم، زیرا بازیکنان باکیفیت وارد مسابقات جوانان جهان شده‌اند.

کیفیت مسابقات جوانان بسیار بالاست

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان اضافه کرد: طبق تجربیات من، سال‌های بعد از المپیک به دلیل پوست‌اندازی تیم‌های بزرگسالان و حضور بازیکنان جوان در این تیم‌ها، کیفیت مسابقات جوانان بسیار بالاست. بازیکنانی که در بزرگسالان بازی کرده‌اند، در جوانان نیز به میدان می‌روند و نتیجه گرفتن دشوار می‌شود. امسال هم سال سختی برای همه تیم‌هایی است که می‌خواهند نتیجه بگیرند. ما هم به عنوان ایران، تلاش می‌کنیم جایگاه و شخصیت والیبال کشور را حفظ کنیم و با بازی خوب، علاوه بر هدف اول، نتیجه خوبی هم کسب و دل مردم را شاد کنیم.

اعتراض ما به فدراسیون جهانی بی‌نتیجه ماند

وی درباره ساعت برگزاری مسابقات و اعتراض ایران به فدراسیون جهانی والیبال گفت: متأسفانه اعتراض ما اثری نکرد. خود من در درجه اول خیلی شوکه شدم، زیرا تاکنون ندیده‌ام که پنج مسابقه مقدماتی یک تیم ساعت ۱۱ صبح برگزار شود. امیدوارم این اتفاق سهوی بوده باشد، نه عمدی. ما محکوم به این هستیم که حتی با این شرایط بازی کنیم. همیشه به بازیکنانم گفته‌ام انگیزه ما باید قوی‌تر از بهانه‌هایمان باشد. تمرینات خود را بر اساس همان ساعت‌ها طراحی کردیم و بسیاری از تمرینات شبیه مسابقه را صبح برگزار کردیم تا بچه‌ها عادت کنند. امیدوارم مشکل خاصی پیش نیاید و با مشکلات کنار بیاییم تا سال خوبی داشته باشیم.

مومنی‌مقدم درباره شانس قهرمانی تیم تصریح کرد: تا وارد مسابقات نشویم نمی‌توان نظری داد. کیفیت بازیکنان و تیم‌ها، حضور بازیکنان بزرگسالان در جوانان و سطح کیفی مسابقات، همه بر نتیجه تأثیر دارد. برنامه تمرینی ما از روز اول بر اساس هدف قهرمانی طراحی شده است و تلاش کردیم بازیکنان را در تمام مهارت‌ها به سطحی برسانیم که یکی از مدعیان قهرمانی باشیم. البته باید دید سایر تیم‌ها با چه کیفیتی حاضر می‌شوند.

امیدواریم چهارمین قهرمانی را کسب کنیم

وی ادامه داد: توقع از تیم جوانان بالا رفته است، به‌ویژه به دلیل عملکرد خوب در دوره‌های گذشته و به خصوص در سه سال اخیر که بنده و همکارانم مسئولیت تیم را بر عهده داشتیم. در سه تورنمنت شامل دو آسیایی و یک جهانی، در تمام مسابقات برنده بودیم. هدف ما این است که بهترین نتیجه ممکن را بگیریم. لذت و شیرینی مدال طلا برای هر تیمی ارزشمند است و برای ما که سه سال پیاپی طلا گرفته‌ایم، این شیرینی بیشتر است. گرفتن چهارمین مدال طلا نتیجه فوق‌العاده خواهد بود.

مؤمنی مقدم عنوان کرد: ضمن اینکه الان هم یک رکورد ثبت کردیم و تاکنون هیچ کشوری نتوانسته دو قهرمانی آسیایی و یک جهانی را بدون شکست کسب کند. امیدوارم کسب چهارمین عنوان قهرمانی به واقعیت تبدیل شود و بازیکنان بتوانند افتخاری برای خود، خانواده و کشورشان رقم بزنند.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان در پایان گفت: از فدراسیون و همه کسانی که حمایت کردند و امکانات را فراهم آوردند، تشکر می‌کنم. درست است که ما برای این مسابقات هیچ دیدار تدارکاتی نداشتیم اما با حمایت فدراسیون زودتر به محل مسابقات اعزام می‌شویم تا ضمن تطبیق با شرایط آب و هوایی بارانی و شرجی، بتوانیم دو تا سه مسابقه دوستانه خوب برگزار کنیم.