برای حضور در مسابقات جهانی؛

۱۲ بازیکن تیم والیبال جوانان ایران مشخص شدند

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران، ۱۲ بازیکن این تیم در رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۱ سال مردان جهان را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان از ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور سال جاری به میزبانی چین برگزار می‌شود و تیم ملی جوانان ایران امشب (سه‌شنبه شب ۲۱ مرداد) تهران را به مقصد چین ترک می‌کند تا اردوی یک هفته‌ای قبل از شروع مسابقات در این کشور داشته باشد.

غلامرضا مومنی‌مقدم سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ۱۲ بازیکن ایران در این مسابقات را معرفی کرد که عمران کوک‌جیلی، عماد کاکاوند، پویا آریاخواه، علی ممبینی، سیدمرتضی طباطبایی، طاها بهبودنیا، آرمین قلیچ نیازی، شایان محرابی، سیدمتین حسینی، مرتضی نریمانی، محمدمانی علیخانی و آرین محمودی نژاد ملی‌پوشان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان هستند.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مؤمنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور)، کادر فنی تیم ملی جوانان در این مسابقات هستند.

رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان با حضور ۲۴ تیم برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال جوانان ایران در مرحله مقدماتی با لهستان، کانادا، کره‌جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان در گروه دوم رقابت می‌کند.

