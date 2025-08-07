به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا معصومی تبار ظهر پنج شنبه در نشست با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز خبرنگار و تقدیر از نقش اثرگذار رسانهها در تبیین و توسعه ورزش، از افقهای روشن پیشروی والیبال استان عنوان کرد و گفت: امیدواریم با همراهی رسانهها، حمایت مسئولان و همکاری خانوادهها بتوانیم والیبال استان زنجان را به جایگاهی درخور در سطح ملی برسانیم.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت والیبال در دوم مردادماه و تشکیل هیئترئیسه جدید، افزود: ترکیب جدید با نگاهی منسجم و دغدغهمند، مأموریت خود را با هدف ارتقای جایگاه استان در سطح کشور آغاز کرده است.
رئیس هیئت والیبال استان زنجان با تأکید بر سیر صعودی ارزیابی فدراسیون از عملکرد استان، ادامه داد: رتبه والیبال زنجان که در سال ۱۳۹۹ در جایگاه ۲۹ کشور قرار داشت، به مرور و با تلاشهای صورتگرفته در سالهای اخیر ارتقا یافته و اکنون با عزمی جدی به دنبال ورود به جمع ۱۰ استان برتر کشور هستیم.
معصومی تبار از اجرای طرح ملی استعدادیابی بهصورت پایلوت در زنجان خبر داد و افزود: در این طرح، از سراسر استان ۲۸ بازیکن نوجوان انتخاب میشوند که ۱۴ نفر از آنان تحت حمایت مستقیم فدراسیون و توسط مربیان سطح اول کشور آموزش خواهند دید؛ این فرصت ارزشمندی برای شناسایی نسل آینده والیبال زنجان است.
رئیس هیئت والیبال استان زنجان با اشاره به نقش بنیادین آموزشوپرورش در توسعه پایهای ورزش گفت: خوشبختانه همکاری بسیار خوبی با مدیرکل آموزشوپرورش استان شکل گرفته و بنا داریم با توانمندسازی معلمان ورزش، نسل جدیدی از مربیان متخصص والیبال را در مدارس تربیت کنیم.
معصومی تبار با بیان اینکه توسعه والیبال در مدارس نیازمند ساختار هدفمند و تخصصی است، افزود: در بسیاری از مدارس استان، آموزش والیبال توسط معلمانی انجام میشود که بهصورت تخصصی مربی والیبال نیستند. این در حالیست که مسیر حرفهای شدن یک ورزشکار از همین دوره نوجوانی آغاز میشود.
وی کمبود زیرساختهای اختصاصی را یکی از موانع جدی توسعه دانست و خاطرنشان کرد: بهدلیل استفاده اشتراکی از سالنهای ورزشی، بسیاری از برنامهها با چالش مواجهاند؛ انتظار میرود با تخصیص یک سالن اختصاصی، فضای مطلوبی برای پرورش استعدادهای والیبال فراهم شود.
رئیس هیئت والیبال استان زنجان با اشاره به افتخارآفرینی بانوان استان در مسابقات کشوری گفت: تیم بانوان زنجان در سال گذشته موفق شد مقام سوم لیگ دسته دو کشور را کسب کند و امسال نیز در لیگ دسته یک حضور خواهد داشت. افزون بر این، چند بازیکن نوجوان زنجانی به تیم ملی نیز معرفی شدهاند.
معصومی تبار همچنین به وضعیت تیمهای آقایان پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر دو تیم از زنجان در لیگ دسته دو کشور حضور دارند و با حمایتهای مسئولان و همافزایی باشگاهها، میتوانیم در فصل آینده، نمایندهای از استان در لیگ دسته اول داشته باشیم. این ظرفیت در استان وجود دارد و پیگیریها در حال انجام است.
رئیس هیئت والیبال استان زنجان، راهبرد آیندهنگر فدراسیون را نقطه قوتی در توسعه متوازن والیبال دانست و گفت: سند تحول والیبال کشور، موضوعاتی چون عدالت در توزیع منابع، استعدادیابی، ارتقا مسابقات، و توجه به شهرستانها را در بر دارد که ما نیز در همین مسیر حرکت خواهیم کرد.
وی با تأکید بر لزوم آموزش مربیان و ترویج روحیه کار تیمی، از برنامهریزی برای برگزاری دورههای توانمندسازی خبر داد و گفت: مربیان ستون فقرات والیبال هستند و توانمندی آنان ضامن موفقیت نسلهای آینده خواهد بود.
نظر شما