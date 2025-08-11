  1. ورزش
تقوی خطاب به بازیکنان جوان: همین که با غیرت بازی کنید برای ما کافی است

رئیس فدراسیون والیبال گفت: در روزهایی که والیبال حال مردم را خوب کرده، آنچه که برای ما اهمیت دارد تلاش بازیکنان در مسابقات جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم والیبال زیر ۲۱ سال با حضور میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در آستانه مسابقات جهانی برگزار شد.

میلاد تقوی با حضور در آخرین اردوی تیم والیبال زیر ۲۱ سال گفت: شما به عنوان مدافع عنوان قهرمانی کار بسیار سختی پیش رو دارید و از ابتدا هم می‌دانستید که رسیدن به این عنوان دشوار است اما تلاش کردید و قابل تقدیر است.

وی افزود: بازیکنانی که از سه سال پیش در نوجوانان بودند و آنهایی که از یک سال پیش به تیم جوانان اضافه شدند، با تجربه بیشتری به این مرحله رسیدند و اکنون وقت تجربه‌اندوزی است. ما همیشه می‌گوییم که نتیجه مهم نیست، هرچند شما باید عنوان قهرمانی را حفظ کنید، اما برای فدراسیون بیش از هر چیز تلاش شما و اعتقادتان به تیم ملی بزرگسالان اهمیت دارد.

رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: خوشبختانه حال ورزش والیبال بهتر شده و مردم بار دیگر این ورزش را در خانه‌های خود احساس می‌کنند. تغییرات را در خانواده‌ها و شهرهایتان می‌بینید که حاصل تلاش بازیکنانی مثل شماست.

تقوی در ادامه گفت: در روزهایی که والیبال حال دل مردم را خوب کرد، من شاهد بودم که حتی افرادی که شغل دیگری دارند، شب‌ها و صبح‌ها به بازی‌ها می‌پرداختند و از والیبال لذت می‌بردند. این نشان‌دهنده اهمیت و تاثیر این ورزش است.

وی با اشاره به اهمیت روحیه بازیکنان گفت: برای من بسیار مهم است که شما بازی برایتان اهمیت داشته باشد. می‌دانم چقدر از بردن خوشحال و از باختن ناراحت می‌شوید. تجربه شکست و تبدیل آن به پیروزی بخش جدایی‌ناپذیر مسیر موفقیت است. مردم می‌خواهند غیرت و تلاش شما را در زمین ببینند و این برایشان از نتیجه مهم‌تر است.

رئیس فدراسیون تاکید کرد: ما همه تلاش خود را می‌کنیم تا بهترین نتیجه حاصل شود و خداوند هم کمک خواهد کرد. اما بار روانی روی شما نباشد، زیرا مردم انتظار دارند شما بهترین خود را ارائه دهید و مطمئنم شما همین کار را خواهید کرد.

