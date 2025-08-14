اروپا: با الحاق غیرقانونی کرانه باختری توسط اسرائیل مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کمیسیون اروپا امروز پنجشنبه با صدور بیانیهای بار دیگر به ادامه جنایتهای اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه واکنش کلامی نشان داد.
در واکنش صرفاً لفظی این نهاد اروپایی در این خصوص آمده است: ما با الحاق غیرقانونی اراضی کرانه باختری توسط اسرائیل مخالفیم.
بیانیه صادره از سوی کمیسیون اروپا در این ارتباط اضافه میکند: ما جابجایی و تخلیه مناطق فلسطینی در کرانه باختری و غزه را رد کرده و با آن مخالف هستیم.
این در حالیست که «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی اشغالگران قدس ساعاتی پیش ادعا کرد که پروژه E1 ارائه میشود که ایده تشکیل کشور [مستقل] فلسطینی را دفن میکند.
به ادعای این وزیر تندرو کابینه نتانیاهو، این پروژه شامل ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید در معالیه آدومیم در قدس است که ارتباط میان شهرهای رامالله و بیتلحم را قطع خواهد کرد.
