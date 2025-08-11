اقتصاد دریامحور به مجوز محدود نشود

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمسالدین حسینی عصر دوشنبه در نشست روز خبرنگار که با حضور جمعی از اصحاب رسانه در هتل تاریخی رامسر برگزار شد، گفت: مازندران و بهویژه غرب استان، دارای ظرفیتهای فراوان طبیعی، اقتصادی و گردشگری است که متأسفانه بهجای مولد بودن، در بسیاری موارد بلااستفاده ماندهاند.
وی با اشاره به تجربههای جهانی در حفظ و بهرهبرداری از منابع طبیعی افزود: در دنیا حتی از سنگ هم ارزش اقتصادی استخراج میکنند و با مدیریت صحیح، جریان درآمدی پایدار ایجاد میکنند. اما در کشور ما، با وجود منابع گسترده، بهدلیل ساختارها و تصمیمگیریهای غلط، این منابع به داراییهای غیرمولد تبدیل شدهاند.
حسینی تأکید کرد: حفظ جنگلها به معنای رها کردن آنها نیست؛ بلکه باید با عقلانیت، حکمت، تجربه جهانی و دانش روز، بهرهبرداری پایدار داشت. جنگلهای ما این توان را دارند که هزینه حفاظت از خود را تأمین کنند، به شرط آنکه استفاده از آنها به شیوه اصولی و سنتی که طی نسلها جنگل را حفظ کرده، ادامه یابد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد با انتقاد از رویههای ناکارآمد برخی سازمانهای حاکمیتی گفت: سازمانهایی که بیشترین ثروت ملی را در اختیار دارند، باید این ثروت را مولد کنند، نه اینکه آن را از چرخه اقتصاد خارج نمایند. کشور ما ثروتمند است و مشکل اصلی، درآمد پایین و مدیریت نادرست منابع است، نه کمبود دارایی.
وی به پروژههای عمرانی و زیرساختی مازندران اشاره کرد و افزود: طرح بزرگ انتقال آب و ساخت مخزن ذخیرهسازی آب، نمونهای از پروژههایی است که میتواند نقش مهمی در توسعه استان داشته باشد. اما متأسفانه بخشی از مسیر خریداری شده و میلیاردها تومان هزینه شده، ولی صورتوضعیتها مشخص نیست و پروژه فعال نیست. این در حالی است که استان به این زیرساختها نیاز فوری دارد.
حسینی ادامه داد: نمایندگان مجلس وظیفه دارند صدای مردم را به مسئولان برسانند و از اجرای دقیق و کامل پروژههای بزرگ دفاع کنند. ما نمیتوانیم هر سال وعده بدهیم و پروژهها نیمهکاره بمانند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به «اقتصاد دریا» گفت: متأسفانه اقتصاد دریا در کشور ما به یکسری مجوز محدود شده است. هرگونه ساختوساز اصولی در سواحل که بتواند به رونق اقتصادی و گردشگری کمک کند، نباید با مقاومتهای غیرمنطقی مواجه شود. نگاه بازدارنده باید جای خود را به مدیریت دانشمحور و تصمیمگیری عقلانی بدهد.
وی همچنین با انتقاد از نگاه محدود به ظرفیت رسانهها افزود: در استان باید به خبرنگاران از همه شهرستانها و مناطق بهطور عادلانه میدان داد. استفاده از امکانات و حمایتهای دولتی نباید محدود به یک گروه یا مرکز خاص باشد. رسانههای غرب مازندران هم باید از این حمایتها بهرهمند شوند، چون این منطقه سهم قابل توجهی در اقتصاد و گردشگری استان دارد.
حسینی یادآور شد: نقش رسانهها در توسعه، فقط خبررسانی نیست؛ بلکه ایجاد مطالبهگری و پیگیری مطالبات مردم از مسئولان است. خبرنگاران باید بتوانند آزادانه مشکلات را بیان کنند و مدیران نیز باید از نقد استقبال کنند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارها در سطح استان و شهرستان گفت: با وجود این همه ظرفیت طبیعی، اقتصادی و انسانی، عقبماندگی ما هیچ توجیهی ندارد. اگر با همافزایی و تصمیمگیریهای درست جلو برویم، نهتنها میتوانیم نیازهای استان را برطرف کنیم، بلکه الگوی توسعه پایدار برای کشور خواهیم شد.
