۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۳۲

نقل و انتقالات لیگ بیست و پنجم؛

وینگر استقلال خوزستان به ملوان پیوست

وینگر استقلال خوزستان به ملوان پیوست

با اعلام باشگاه ملوان، امیر سواعد وینگر فصل گذشته تیم فوتبال استقلال خوزستان شاگرد مازیار زارع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه ملوان، امیر سواعد وینگر فصل گذشته استقلال خوزستان به عنوان بازیکن سرباز به ملوان پیوست.

سواعد ۲۱ ساله سابقه عضویت در آکادمی باشگاه فولاد و تیم ملی امیدهای ایران را نیز در کارنامه دارد.

