وینگر استقلال خوزستان به ملوان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه ملوان، امیر سواعد وینگر فصل گذشته استقلال خوزستان به عنوان بازیکن سرباز به ملوان پیوست.

سواعد ۲۱ ساله سابقه عضویت در آکادمی باشگاه فولاد و تیم ملی امیدهای ایران را نیز در کارنامه دارد.