سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پلیس راهور استان کرمانشاه با برنامه‌ریزی کامل و اجرای طرح ترافیکی گرافیک پایه، آمادگی لازم برای مدیریت تردد زائران اربعین حسینی در محورهای استان و مرز خسروی را دارد.



وی با اشاره به تدوین این طرح در سال گذشته افزود: طرح ترافیکی گرافیک پایه اربعین به دستور فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تهیه و پس از بررسی در شورای ترافیک استان با حمایت استاندار کرمانشاه به تصویب رسید.



رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: اجرای این طرح در اربعین سال گذشته نتایج مطلوبی به همراه داشت و علاوه بر کاهش حوادث ترافیکی، رضایت زائران را نیز به دنبال داشت.



امجدیان ادامه داد: با توجه به موفقیت‌های به دست آمده، این طرح در اربعین امسال نیز اجرایی خواهد شد تا شاهد سفری ایمن و روان برای زائران در محدوده جغرافیایی استان کرمانشاه باشیم.



وی از پیش‌بینی توان عملیاتی گسترده پلیس راهور برای ایام اربعین خبر داد و گفت: در عملیات اربعین امسال ۶۳ تیم خودرویی، ۵۲ تیم موتوری و بیش از ۳۰۰ نفر از نیروهای پلیس راهور در محورهای مواصلاتی استان و به ویژه مرز بین‌المللی خسروی مستقر خواهند شد.



رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش تصادفات جاده‌ای افزود: سال گذشته با ابتکار فرمانده انتظامی استان و همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ایستگاه‌های خواب‌زدایی در طول مسیرهای تردد زائران راه‌اندازی شد.



امجدیان خاطرنشان کرد: این اقدام نقش مؤثری در کاهش حوادث ناشی از خستگی رانندگان به ویژه در مسیر بازگشت زائران از عتبات عالیات داشت و نتایج آن رضایت‌بخش ارزیابی شد.



وی در پایان گفت: با توجه به اثربخشی این طرح، ایستگاه‌های خواب‌زدایی در اربعین امسال نیز فعال خواهند شد تا ضمن افزایش ایمنی سفرها، از وقوع حوادث رانندگی جلوگیری شود.

