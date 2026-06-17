سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پلیس راهور استان کرمانشاه با برنامهریزی کامل و اجرای طرح ترافیکی گرافیک پایه، آمادگی لازم برای مدیریت تردد زائران اربعین حسینی در محورهای استان و مرز خسروی را دارد.
وی با اشاره به تدوین این طرح در سال گذشته افزود: طرح ترافیکی گرافیک پایه اربعین به دستور فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تهیه و پس از بررسی در شورای ترافیک استان با حمایت استاندار کرمانشاه به تصویب رسید.
رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: اجرای این طرح در اربعین سال گذشته نتایج مطلوبی به همراه داشت و علاوه بر کاهش حوادث ترافیکی، رضایت زائران را نیز به دنبال داشت.
امجدیان ادامه داد: با توجه به موفقیتهای به دست آمده، این طرح در اربعین امسال نیز اجرایی خواهد شد تا شاهد سفری ایمن و روان برای زائران در محدوده جغرافیایی استان کرمانشاه باشیم.
وی از پیشبینی توان عملیاتی گسترده پلیس راهور برای ایام اربعین خبر داد و گفت: در عملیات اربعین امسال ۶۳ تیم خودرویی، ۵۲ تیم موتوری و بیش از ۳۰۰ نفر از نیروهای پلیس راهور در محورهای مواصلاتی استان و به ویژه مرز بینالمللی خسروی مستقر خواهند شد.
رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش تصادفات جادهای افزود: سال گذشته با ابتکار فرمانده انتظامی استان و همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای، ایستگاههای خوابزدایی در طول مسیرهای تردد زائران راهاندازی شد.
امجدیان خاطرنشان کرد: این اقدام نقش مؤثری در کاهش حوادث ناشی از خستگی رانندگان به ویژه در مسیر بازگشت زائران از عتبات عالیات داشت و نتایج آن رضایتبخش ارزیابی شد.
وی در پایان گفت: با توجه به اثربخشی این طرح، ایستگاههای خوابزدایی در اربعین امسال نیز فعال خواهند شد تا ضمن افزایش ایمنی سفرها، از وقوع حوادث رانندگی جلوگیری شود.
کرمانشاه - رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: بیش از ۳۰۰ نیروی پلیس راهور در اجرای طرح ترافیکی اربعین و مدیریت تردد زائران در مرز خسروی مشارکت خواهند داشت.
سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پلیس راهور استان کرمانشاه با برنامهریزی کامل و اجرای طرح ترافیکی گرافیک پایه، آمادگی لازم برای مدیریت تردد زائران اربعین حسینی در محورهای استان و مرز خسروی را دارد.
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