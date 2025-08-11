به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری بعدازظهر دوشنبه در دیدار با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، با تأکید بر اهمیت انسجام ملی، اظهار داشت: دشمن از ترک، فارس، سنی یا شیعه بودن ما نمی‌ترسد، بلکه از ایران واحد و یکپارچه می‌هراسد. تمدن ایران هزاران سال است که پابرجاست و همین استحکام باعث شده حتی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعتراف کند که ایران بزرگ است و باید تضعیف شود.

اتحاد ملی؛ سلاح مقابله با توطئه‌های دشمن

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند تا ایرانیان را از باور به ایران واحد دور کند. همه ما در این سرزمین رشد کرده‌ایم و پیشرفت یا عقب‌ماندگی کشور، مستقیم بر زندگی ما تأثیر دارد. دشمن می‌خواهد با ایجاد تفرقه، اتحاد ملی را تضعیف و زمینه‌ساز ناامیدی و اختلاف شود.

مطهری اصل با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، خاطرنشان کرد: پس از این رویداد، وحدت ملی تقویت شد، اما دشمن همچنان درصدد است تا این انسجام را از بین ببرد. پیش از انقلاب، دشمن اتحاد مردم ایران را خطری برای خود نمی‌دانست، اما پس از انقلاب دریافت که اگر ایرانیان متحد باشند، هیچ قدرتی نمی‌تواند بر آنان چیره شود.

وی با اشاره به اختلافات سیاسی داخلی، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، احزاب تنها بر سر مسائل جزئی اختلاف دارند، اما در ایران، دشمن توانسته اختلافات را به سطحی برساند که گاه احزاب حاضر به شنیدن حرف یکدیگر نیستند و با کینه و توهین با هم برخورد می‌کنند. این رویه به نفع دشمن است و به انسجام ملی آسیب می‌زند.

نقش رسانه‌ها در تقویت وحدت ملی

امام جمعه تبریز با اشاره به نقش کلیدی رسانه‌ها در حفظ اتحاد ملی، گفت: رسانه‌ها باید با پرهیز از توهین، افترا و سیاست‌زدگی، به تقویت انسجام ملی کمک کنند. انتقاد سازنده راهگشاست، اما اگر انتقام جای انتقاد را بگیرد، دشمن از این فرصت برای نفوذ استفاده خواهد کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی مسئولان از ترس تخریب جایگاه خود، با رسانه‌ها کم‌ترین همکاری را دارند و این عدم شفافیت به تشدید اختلافات دامن می‌زند. در حالی که رسانه ابزاری مهم برای توسعه و پیشرفت کشور است و باید با تعامل سازنده، زمینه اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع را فراهم کرد.

مطهری اصل با اشاره به سابقه درخشان تمدن ایرانی-اسلامی، گفت: فرهنگ ایران در طول تاریخ همواره مروج صلح، برادری و امنیت بوده و ردپای آن در بسیاری از کشورها دیده می‌شود. ما باید به این فرهنگ افتخار کنیم و از آن به عنوان عاملی برای تقویت اتحاد ملی بهره ببریم.

وی در پایان با تأکید بر لزوم همدلی بین اقوام و ادیان مختلف، از رسانه‌ها خواست تا همچون دوران جنگ ۱۲ روزه، الگوی وحدت و انسجام باشند و از هرگونه اقدام تفرقه‌انگیز پرهیز کنند.