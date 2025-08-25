  1. ورزش
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

امضای تفاهم‌نامه همکاری ورزش و جوانان ایران و تاجیکستان

وزیر ورزش و جوانان ایران و رئیس کمیته جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان، به منظور تبادلات هر چه بیشتر میان دو کشور، با یکدیگر سند همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، ذوالفقار گل احمدزاده، رئیس کمیته جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان، بعدازظهر امروز (دوشنبه ۳ شهریور ماه) با احمد دنیامالی دیدار و گفتگو کرد.

وی با دعوت وزیر ورزش و جوانان کشورمان و با هدف ارتقای تبادلات ورزشی و حوزه جوانان بین دو کشور به تهران سفر کرده است.

گل احمدزاده به همراه هیأتی چند نفره از مسئولان ورزش و جوانان جمهوری تاجیکستان در این ملاقات حضور داشت و مراتب خرسندی خود را از مراوده هر چه بیشتر با وزارت ورزش و جوانان ایران اعلام کرد.

در این رابطه دنیامالی نیز با بیان اینکه ایران تمایل دارد از ظرفیت‌های ورزشی جمهوری تاجیکستان در رشته‌هایی نظیر جودو و بوکس و تجربیات حوزه جوانان بهره مند شود، علاقه‌مندی خود را برای اجرای همکاری‌های میان دو کشور ابراز کرد.

بر این اساس برنامه اجرایی یادداشت تفاهم نامه همکاری بین تشکیلات ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به امضا رسید و مقرر شد طرفین در سریع‌ترین زمان، این برنامه را عملیاتی کنند.

در پایان این مراسم، ذوالفقار گل احمدزاده از احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان کشورمان رسماً دعوت کرد تا وی نیز در آینده‌ای نزدیک سفری به جمهوری تاجیکستان داشته باشد.

