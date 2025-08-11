به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رستم پور در نشست با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر بر بهرهگیری از ظرفیتهای دریا برای اشتغالزایی ویژه مناطق روستایی تأکید کرد.
معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر شرایط مناسب و رو به پیشرفتی دارد، بر لزوم رفع مشکل کمبود بچه ماهی تأکید کرد تا دغدغه سرمایهگذاران در این بخش کاهش یابد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایهگذاران به صورت جدی در دستور کار سازمان شیلات قرار دارد تا روند توسعه و جذب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف شیلات تسریع شود.
رستم پور با اشاره به وجود سرمایهگذاران توانمند و نیروهای متخصص در حوزههای مختلف شیلات استان، گفت که این ظرفیتها میتواند زمینهساز جهشهای بزرگ در صنعت شیلات استان باشد.
رستم پور افزود: انتخاب پیمانکار پروژههای تکمیل و بهسازی بنادر خارگ، جفره بندر بوشهر و همچنین اسکله خورخان شهرستان دیر و لایه روبی اسکله نخل تقی شهرستان عسلویه به زودی انتخاب و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی همچنین از طرح مدیریت مشارکت صید به عنوان یکی از الگوهای جدید در بخش شیلات مطرح و بر توسعه و تعمیم این مدل در استان تأکید شد.
این نشست که به منظور بررسی راهکارهای توسعه بخش شیلات استان برگزار شد، اشاره شد که برای هفتاد روستای صفر مرزی استان میتوان از ظرفیتهای شیلاتی دریایی به عنوان فرصتی ارزشمند برای ایجاد اشتغال پایدار در روستا استفاده کرد.
این دیدار گامی مهم در راستای هماهنگی بین سازمان شیلات و مدیریت استان بوشهر برای استفاده بهینه از ظرفیتهای دریایی، حمایت از سرمایهگذاران و توسعه پایدار صنعت شیلات در منطقه بود.
