هزینه ۲ پارکینگ‌ خسروی رایگان شد

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مهم زیرساخت‌های پارکینگ در مدیریت بازگشت زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: دهیاری خسروی و شورای بخش مرکزی قصرشیرین پیش‌تر دو باب پارکینگ در معبر ورودی مرز خسروی ایجاد کرده بودند که تا کنون حدود چهار تا پنج هزار خودرو در این دو پارکینگ متوقف شده است.



وی افزود: تمامی خودروهای مستقر در این پارکینگ‌ها دارای قبض رسمی برای شناسایی، هویت‌بخشی و حفظ مالکیت صاحبانشان بودند تا از هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.



شفیعی با بیان اینکه مردم قصرشیرین همواره به مهمان‌نوازی و تکریم زائران شهره‌اند، ادامه داد: به حرمت زائران اربعین حسینی که قدم در مسیر کربلا گذاشته‌اند و به رسم مهمان‌نوازی مردم شریف این شهرستان و استان کرمانشاه، اعلام می‌کنیم که استفاده از این دو پارکینگ رایگان خواهد بود.



فرماندار قصرشیرین تصریح کرد: تا این لحظه، هیچ خودرویی از پارکینگ‌ها خارج نشده و از امروز بعد از ظهر، روند خروج خودروها آغاز می‌شود و مالکان می‌توانند بدون پرداخت هزینه، وسایل نقلیه خود را از پارکینگ‌ها خارج کنند.



وی با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی شایسته به زائران در مسیر بازگشت، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای ایجاد سهولت و رفاه برای زائران و کاهش هزینه‌های سفر آنان صورت گرفته و نمونه‌ای از همدلی و همراهی مردم و مسئولان محلی با این حرکت عظیم معنوی است.