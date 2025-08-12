به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: روسیه یک کشور قدرتمند است و میداند چگونه در جنگها پیروز شود.
وی اضافه کرد: روسها قدرتمند هستند، به همین دلیل به جنگ ادامه میدهند. این کشور پیشتر توانسته هیتلر را شکست دهد و ما نیز او را شکست دادیم. روسیه ناپلئون را نیز شکست داده است.
ترامپ بیان کرد: تصمیم پوتین برای سفر به آلاسکا و دیدار با من قابل احترام است. این یک اقدام قابل احترام است که رئیس جمهور روسیه به کشور ما میآید به جای آنکه ما به کشور او یا مکان سومی برویم.
پیش از این مقامات روسیه و آمریکا گفته بودند که پوتین و ترامپ ۱۵ آگوست در آلاسکا دیدار خواهند کرد.
نظر شما