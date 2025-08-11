به گزارش خبرگزاری مهر، برای نخستین‌بار همایشی در سطح بین‌المللی با محوریت «اربعین و امت اسلامی» ساعاتی قبل در موکب براثا عمود ۱۱۹۲ مسیر نجف تا کربلا برگزار شد.

این همایش که به همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین شکل گرفت، میزبان نمایندگانی از اعتاب مقدسه جمهوری اسلامی ایران و فعالان فرهنگی از کشورهای مختلف بود.

در این مراسم، سخنرانان بر نقش زیارت اربعین در تقویت اقتدار شیعیان و آماده‌سازی جامعه اسلامی برای ظهور امام زمان (عج) تأکید کردند.

شیخ جلال‌الدین صغیر، عضو ارشد مجلس اعلای اسلامی عراق، با استناد به حدیث امام حسن عسکری (ع) درباره نشانه‌های مؤمن، اربعین را فرصتی برای تمرین وحدت و آمادگی معنوی دانست.

همچنین حجت‌الاسلام نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، گفت: انسجام امت اسلامی امروز یک ضرورت است و راهپیمایی اربعین نمونه عینی وحدت میان ملت‌های مختلف با یک هدف مشترک است.

خزعلی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا نیز با اشاره به تلاش‌های استکبار جهانی برای تغییر جای قاتل و شهید، تأکید کرد: جنگ ۱۲ روزه علیه ایران نه تنها جبهه مقاومت را تضعیف نکرد بلکه باعث تقویت آن در منطقه شد.

وی از سحر امامی به عنوان نماد مقاومت زنان یاد کرد و افزود: اربعین فرصت مناسبی برای روایت صحیح از مقاومت است که باید به این نکته توجه ویژه‌ای شود.

نماینده آستان احمد بن موسی (ع) نیز هشدار داد که جابجایی نقش‌ها از سوی دشمن یکی از استراتژی‌های اصلی برای تضعیف مقاومت است و رسانه‌ها باید به مقابله با این روند بپردازند.

همچنین نماینده آستان قدس رضوی با دعوت از زائران برای سفر به مشهد مقدس، یادآور شد که رهبر انقلاب اسلامی، ایران را دارای ۳ حرم مهم دانسته‌اند: امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و احمد بن موسی (ع).

در ادامه نمایندگانی از نیجریه بر ضرورت زمینه‌سازی برای ظهور تأکید و اربعین را فرصتی ارزشمند در این مسیر معرفی کردند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، قرار است در سال‌های آینده این همایش با حضور اعتاب مقدسه جهان گسترش یابد تا پیام اربعین بیش از پیش در سطح بین‌المللی طنین‌انداز شود.