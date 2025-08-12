علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاستهای دولت در حمایت از تولید، اشتغالزایی و کارآفرینی اظهار کرد: به منظور تسریع در روند صدور مجوزهای مرتبط با طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری، بازدید میدانی از ۱۰ پرونده متقاضی تغییر کاربری در شهرستان اراک انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری زمینهای زراعی در اراک آغاز شد، افزود: این بازدیدها با هدف بررسی میدانی طرحهای ارائهشده، شناسایی ظرفیتها و رفع موانع موجود در مسیر صدور مجوز انجام شد تا تصمیم گیریها با دقت و سرعت بیشتری صورت گیرد.
اسدی تصریح کرد: طرحهای مورد بررسی شامل احداث سردخانه، دامداری، کارگاههای بستهبندی و توسعه واحدهای صنعتی بوده است که هر کدام در ایجاد ارزش افزوده، رشد اقتصادی و اشتغال منطقه نقش بسزایی دارند.
وی با تأکید بر حمایت این اداره کل از بخش خصوصی و سرمایهگذاران ادامه داد: پس از بررسی کارشناسی و رعایت ضوابط قانونی و زیستمحیطی، تصمیمگیری نهایی درباره طرحها در جلسات آتی کارگروه امور زیربنایی استان انجام خواهد شد.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: این ارگان با رویکرد توسعهمحور، حمایت خود را از فعالان اقتصادی ادامه داده و با رفع موانع اداری، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و تولید را دنبال میکند.
