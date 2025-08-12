  1. استانها
  2. مرکزی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۵

تغییر کاربری زمین‌های زراعی در اراک آغاز شد

تغییر کاربری زمین‌های زراعی در اراک آغاز شد

اراک- سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی مرکزی از آغاز فاز اجرایی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در شهر اراک با هدف تسهیل در اجرای طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری خبر داد.

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست‌های دولت در حمایت از تولید، اشتغال‌زایی و کارآفرینی اظهار کرد: به منظور تسریع در روند صدور مجوزهای مرتبط با طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، بازدید میدانی از ۱۰ پرونده متقاضی تغییر کاربری در شهرستان اراک انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری زمین‌های زراعی در اراک آغاز شد، افزود: این بازدیدها با هدف بررسی میدانی طرح‌های ارائه‌شده، شناسایی ظرفیت‌ها و رفع موانع موجود در مسیر صدور مجوز انجام شد تا تصمیم گیری‌ها با دقت و سرعت بیشتری صورت گیرد.

اسدی تصریح کرد: طرح‌های مورد بررسی شامل احداث سردخانه، دامداری، کارگاه‌های بسته‌بندی و توسعه واحدهای صنعتی بوده است که هر کدام در ایجاد ارزش افزوده، رشد اقتصادی و اشتغال منطقه نقش بسزایی دارند.

وی با تأکید بر حمایت این اداره کل از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران ادامه داد: پس از بررسی کارشناسی و رعایت ضوابط قانونی و زیست‌محیطی، تصمیم‌گیری نهایی درباره طرح‌ها در جلسات آتی کارگروه امور زیربنایی استان انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: این ارگان با رویکرد توسعه‌محور، حمایت خود را از فعالان اقتصادی ادامه داده و با رفع موانع اداری، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تولید را دنبال می‌کند.

کد خبر 6557998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها