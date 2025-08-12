عطرهای فردا؛ ترکیب هنر، نوآوری و تجربه زیسته

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برآورد می‌شود ارزش بازار جهانی عطر در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۰ تا ۶۳ میلیارد دلار برسد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این رقم با نرخ رشد سالانه ۵.۵٪، تا سال ۲۰۳۲ از مرز ۸۳ میلیارد دلار عبور خواهد کرد. این رشد چشمگیر تنها به دلیل افزایش تقاضا نیست، بلکه نشان‌دهنده یک تحول بنیادین در نگاه مصرف‌کنندگان به دنیای روایح و تجربه شخصی آن‌هاست.

علم پشت رایحه: عطرها چگونه با مغز ما سخن می‌گویند؟

پژوهش‌ها در حوزه روانشناسی روایح (Aromachology) نشان می‌دهد که حس بویایی مستقیماً با سیستم لیمبیک مغز در ارتباط است؛ بخشی که مسئول پردازش عواطف، خاطرات و خلق‌وخو است. به همین دلیل است که رایحه‌هایی مانند اسطوخودوس به ما حس آرامش می‌دهند، لیمو باعث شادابی می‌شود و نعناع به افزایش تمرکز کمک می‌کند.

عطرسازان بزرگ دنیا از این یافته‌ها برای ساخت رایحه‌هایی استفاده می‌کنند که علاوه بر خوشبو بودن، تأثیر روانی مثبت نیز داشته باشند. حتی برخی برندها با کمک مدل‌های شخصیتی، ترکیباتی ارائه می‌کنند که با ویژگی‌های روان‌شناختی کاربر هماهنگ باشد.

انقلاب نسل Z : عطرهای نیش و خوراکی چگونه بازار را تسخیر کردند؟

در دهه اخیر، نسل Z و میلنیال‌ها به دنبال چیزی فراتر از یک رایحه خوش بوده‌اند. برای این نسل، عطر ابزاری برای بیان هویت و بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی آن‌هاست. در شبکه‌های اجتماعی، مفاهیمی مانند «لایه بندی عطر» (Scent Layering) به ترندهای محبوبی برای خلق یک امضای بویایی منحصربه‌فرد تبدیل شده‌اند.

همزمان، محبوبیت عطرهای خوراکی‌مانند یا Gourmand که یادآور رایحه‌هایی مانند کارامل، وانیل یا شکلات هستند، به شدت افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود این دسته تا سال ۲۰۳۵ به ارزش ده‌ها میلیارد دلار برسد. بازار عطرهای نیش (Niche) یا مستقل نیز رشد چشمگیری داشته است. این عطرها اغلب با داستان‌پردازی، طراحی خلاقانه و ترکیبات غیرمتعارف عرضه می‌شوند و برای مصرف‌کننده تجربه‌ای منحصربه‌فرد ایجاد می‌کنند.

نقش فناوری و هوش مصنوعی در آینده رایحه

برخی از خانه‌های عطر جهانی از هوش مصنوعی برای شناسایی سلیقه بویایی مشتریان و طراحی ترکیبات جدید استفاده می‌کنند. سیستم‌های یادگیری ماشین می‌توانند بر اساس داده‌های رایحه‌های محبوب کاربر، ترکیبات تازه‌ای پیشنهاد دهند که از نظر احساسی و شخصیتی به او نزدیک باشد. با این حال، متخصصان تأکید دارند که نقش هنری و خلاقیت عطاران انسانی غیرقابل جایگزینی است. فناوری باید به‌عنوان ابزار کمکی در خدمت خلاقیت باشد، نه جایگزین آن.

انتخاب عطر؛ علمی، شخصی و احساسی

انتخاب یک رایحه مناسب فراتر از پسندیدن بوی آن است. تحقیقات نشان می‌دهد که ترکیب شیمیایی بدن هر فرد می‌تواند بوی نهایی عطر را تغییر دهد. بنابراین، انتخاب آگاهانه یک رایحه، نیازمند در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند فصل، موقعیت استفاده، و حتی خلق‌وخو است. یک انتخاب هوشمندانه می‌تواند هویت بویایی منحصربه‌فردی برای فرد بسازد و به امضای شخصی او تبدیل شود.

نگاه به آینده بازار رایحه

با ترکیب علم، هنر و فناوری، آینده صنعت عطر بیش از هر زمان دیگری پویا و متنوع خواهد بود. از ترکیبات الهام‌گرفته از طبیعت گرفته تا رایحه‌هایی که با کمک هوش مصنوعی طراحی شده‌اند، مصرف‌کنندگان گزینه‌های بیشتری برای بیان هویت شخصی خود دارند.

در این مسیر، فروشگاه‌هایی که علاوه بر تنوع و کیفیت، تجربه‌ای شخصی‌سازی‌شده و مطمئن ارائه می‌دهند، جایگاه ویژه‌ای در بازار پیدا خواهند کرد.

