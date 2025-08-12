کرمان آماده برگزاری مراسم جاماندگان اربعین است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از آماده‌باش کامل این استان برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین خبر داد و بر ارائه خدمات گسترده‌تر و تسهیل مسیر تأکید کرد.



رحمان جلالی در جلسه ستاد اربعین استان با تشکر از تلاش‌های ستاد عتبات، خیرین و رسانه‌ها اعلام کرد: بیش از ۱۲۰۰ زائر در سامانه سماح برای سفر هوایی ثبت‌نام کرده‌اند.



وی با اشاره به عملکرد مطلوب ناوگان هوایی و زمینی گفت: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده موجب شده تا رفت‌وآمد زائران به‌صورت منظم و بدون مشکل انجام شود.



در این نشست همچنین مطرح شد که برای بازگشت زائران در بازه چهارشنبه تا یکشنبه آینده، حدود ۲۰۰ دستگاه خودروی حمل‌ونقل از سوی معادن نیاز است که قرار شد کمیته حمل‌ونقل برای تأمین این نیاز اقدام کند.