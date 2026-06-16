کرمان پیشگام در بازسازی عتبات عالیات و خدمت به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، فرود بهرآسمانی، صبح سه شنبه در نشست خبری با تشریح اقدامات این ستاد در کشور عراق گفت: ساخت گنبد مطهر حرم حسینی، ساخت گنبد مقام حضرت زینب(س) در کربلا، بافت فرش صحن حضرت زهرا(س) در نجف و مقاومسازی حرم مطهر امامین عسکریین(ع) از جمله پروژههای در دست اجرای این ستاد می باشد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت ستاد عتبات کرمان از سال ۱۳۹۱ افزود: پروژههای اجرا شده چون لاغرسازی ستونهای حرم حسینی، ترفیع و ساخت گنبد، و بازسازی حرمین در سامرا می باشد.
وی تصریح کرد: گنبد حرم امام حسین(ع) توسط کرمانیها ساخته و تحویل شده و قرار بود در سال ۱۳۹۸ نصب شود که با اعلام تکمیل خشتهای طلا، این امر به تعویق افتاد.
بهرآسمانی، ادامه داد: همچنین، پروژه بازسازی حرمین شریفین در کاظمین تحویل شده و پروژه سامرا که به دلیل حملات داعش آسیب زیادی دیده، بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
کانونهای خیران حرمساز؛ ابتکار کرمانیها برای جذب مشارکت مردمی
مسئول امور شهرستانها و مشارکتهای ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان نیز در این نشست خبری از تشکیل کانونهای خیران حرمساز به ابتکار این استان خبر داد و گفت: هر کانون متشکل از ۲۲ عضو است و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۱۵۰ کانون در استان کرمان تشکیل شده و حداقل مبلغ واریزی اعضا ۵۰ هزار تومان تعیین شده که استقبال خوبی از این طرح صورت گرفته است.
پویشهای نوین جذب مشارکت
سیدعلی صابری، به راهاندازی پویشهای مختلف برای جذب مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: پویش کاشی حرم برای ساخت صحن حضرت زینب(س) در کربلا امسال با عنوان هدیه به رهبر شهیدم اجرا میشود که پشت کاشیها به نیت خیران اسمنویسی میشود.
وی همچنین به اهداء فلزات گرانبها و طلا، هبه محصولات کشاورزی، وقف درخت، مشارکت در خرید خشت و کتیبه برای حرم حسینی و دریافت نذورات نقدی اشاره کرد.
فعالیتهای ستاد در جنوب کرمان و دهه اول محرم
مسئول امور شهرستانها ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان افزود: ستاد عتبات در جنوب کرمان مستقل شده و هشت شهرستان را تحت پوشش دارد که اعضای ستاد در دهه اول محرم در هیئتها و مراسم عزاداری حضور یافته و فعالیتهای ستاد را تشریح خواهند کرد.
رتبه برتر کرمان در جذب نذورات
صابری، تعهد ستاد استان کرمان در سال جاری را به ازای هر نفر از جمعیت استان، ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود که این رقم با مشارکت خیران محقق شود.
وی با اشاره به دو دهه فعالیت ستاد، از کسب رتبه اول کشوری در جمعآوری نذورات مردمی در هر سال خبر داد و آن را نشاندهنده ارادت مردم استان به امام حسین(ع) دانست.
نقش پررنگ بانوان و اعزام داوطلبان به عتبات
وی نقش بانوان کرمانی را در همراهی با ستاد بازسازی عتبات عالیات پررنگ دانست و گفت: ۸۵ درصد اعضای کانونهای خیران حرمساز را بانوان تشکیل میدهند و همچنین، ۵۹۷ نفر نیروی داوطلب در سال گذشته به عراق اعزام شده و در پروژههای ستاد به مدت یک ماه خدمت کردهاند.
خدمترسانی مواکب کرمانی به زائران اربعین
مدیر امور مواکب ستاد عتبات استان کرمان، نیز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: سال گذشته تعداد ۷۶ موکب از استان کرمان در ایام اربعین حسینی در ایران و عراق به زائران خدمترسانی کردهاند که این مواکب روزانه ۱۰۰ هزار نفر را اسکان داده و به ۲۰۰ هزار نفر غذا ارائه کردهاند.
رسول فتحی، افزود: امسال ۶۲ موکب از استان کرمان در ایام اربعین فعالیت خواهند داشت که شامل ۵۴ موکب خدمات اسکان و تغذیه، دو موکب درمانی، دو موکب خدماتی خاص زائر، و مواکب فرهنگی و رسانه میشود.
وی ادامه داد: 50 موکب در کربلا، ۳ موکب در نجف، 6 موکب در مسیر نجف به کربلا، 1 موکب در سامرا و تعداد 2 موکب در ایران مستقر خواهند شد.
مدیر امور مواکب ستاد عتبات استان کرمان، افزود: در دهه دوم محرم نیز مواکب کرمان در مشهد مقدس مستقر شده و به زائران خدمترسانی خواهند کرد.
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