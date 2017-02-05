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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

«ماجرای نیمروز» فیلمی بی‌نظیر است

«ماجرای نیمروز» فیلمی بی‌نظیر است

مژده لواسانی پس از دیدن فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمدحسین مهدویان درباره آن در صفحه شخصی‌اش نوشت.

مژده لواسانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «و بالاخره بعد گذشت شش روز از جشنواره ی فیلم فجر، تماشای یک فیلم بسیار خوب قسمت ما شد!
ماجرای نیمروز فیلم تحسین برانگیز و تماشایی از محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی جناب سید محمود رضوی ،که دوره ی مهم تاریخ معاصر کشورمون رو به تصویر کشیده.
به نظرم مهدویان متخصص بازسازی درست تاریخ و البته دراماتیزه کردن وقایع تاریخی به شکلی است که نه از مسیر دقیق و حقیقی آن، منحرف میشود و نه آن را غیر جذاب روایت میکند و این را در آخرین روزهای زمستان و ایستاده در غبار به ما نشان داده بود و در ماجرای نیمروز،به اثبات رسانده است.
همکاری محمدحسین مهدویان و سیدمحمود رضوی،فیلم درخشانی را رقم زده است که بدون تردید از بهترین فیلم های جشنواره ی امسال است.
هادی حجازی فر که پیش تر ، او را در نقش حاج احمد متوسلیان دیده بودیم،در این فیلم بی نظیر است و اگر دچار بی مهری نشود بدون تردید از شانس های سیمرغ امسال است.
با همه ی قلبم تبریک میگم به تمام عوامل این فیلم خاصه جناب رضوی و جناب مهدویان.
پیشنهاد میکنم ماجرای نیمروز را ببینید و دوره کنید روزهای پر التهاب دهه ی شصت را، همان روزهایی که از یک سو جوانان ما درگیر دفاع از مرزها بودند و در جبهه ها با دشمن خارجی میجنگیدند و همزمان هم،گروهک نفرین شده ی منافقین،تهران و مردمش را به آتش و خون میکشیدند و کشور را درگیر جنگ داخلی هم کرده بودند
ماجرای نیمروز را ببینیم و فراموش نکنیم خیانت منافقین به این مملکت را...ببینیم و فراموش نکنیم روزهای پر التهاب دهه ی شصت و ترور های ناجوانمردانه را...
تکمله: با همه ی وجودم از منافقین بیزارم! و چه خوب گفت پیر و مراد ما،حضرت امام که:منافقین،از کفار هم بدترند!»

کد مطلب 3897543

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    نظرات

    • سامرا DE ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خانم لواسانی عزیز قلمت هم، همچون دیدگاهت بی نظیره موفق باشی و همیشه در صراط ولایت فقیه با محوریت حضرت حجت عج .

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