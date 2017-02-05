مژده لواسانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «و بالاخره بعد گذشت شش روز از جشنواره ی فیلم فجر، تماشای یک فیلم بسیار خوب قسمت ما شد!

ماجرای نیمروز فیلم تحسین برانگیز و تماشایی از محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی جناب سید محمود رضوی ،که دوره ی مهم تاریخ معاصر کشورمون رو به تصویر کشیده.

به نظرم مهدویان متخصص بازسازی درست تاریخ و البته دراماتیزه کردن وقایع تاریخی به شکلی است که نه از مسیر دقیق و حقیقی آن، منحرف میشود و نه آن را غیر جذاب روایت میکند و این را در آخرین روزهای زمستان و ایستاده در غبار به ما نشان داده بود و در ماجرای نیمروز،به اثبات رسانده است.

همکاری محمدحسین مهدویان و سیدمحمود رضوی،فیلم درخشانی را رقم زده است که بدون تردید از بهترین فیلم های جشنواره ی امسال است.

هادی حجازی فر که پیش تر ، او را در نقش حاج احمد متوسلیان دیده بودیم،در این فیلم بی نظیر است و اگر دچار بی مهری نشود بدون تردید از شانس های سیمرغ امسال است.

با همه ی قلبم تبریک میگم به تمام عوامل این فیلم خاصه جناب رضوی و جناب مهدویان.

پیشنهاد میکنم ماجرای نیمروز را ببینید و دوره کنید روزهای پر التهاب دهه ی شصت را، همان روزهایی که از یک سو جوانان ما درگیر دفاع از مرزها بودند و در جبهه ها با دشمن خارجی میجنگیدند و همزمان هم،گروهک نفرین شده ی منافقین،تهران و مردمش را به آتش و خون میکشیدند و کشور را درگیر جنگ داخلی هم کرده بودند

ماجرای نیمروز را ببینیم و فراموش نکنیم خیانت منافقین به این مملکت را...ببینیم و فراموش نکنیم روزهای پر التهاب دهه ی شصت و ترور های ناجوانمردانه را...

تکمله: با همه ی وجودم از منافقین بیزارم! و چه خوب گفت پیر و مراد ما،حضرت امام که:منافقین،از کفار هم بدترند!»