هر قدم یک سلام؛ قرار عاشقی جاماندگان اربعین در همدان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: چند روز بیشتر تا اربعین حسینی باقی نمانده، اما دلها از همین حالا در مسیر نجف تا کربلا پر خواهد کشید. در آنسوی مرزها، برخی زائران خوشاقبال، عطر خاک بینالحرمین را استشمام خواهند کرد و هر صبح خود را با شعاع گنبد حسین (ع) آغاز خواهند کرد؛ اما در اینسو، عدهای توفیق حضور ندارند و با چشمانی اشکبار، دلشان را تا کربلا روانه میکنند.
خیابانهایی که رنگ بینالحرمین خواهند گرفت
مسیرهای مراسم جاماندگان اربعین حسینی همدان، حال و هوایی عاشورایی به خود گرفته است. هوا، بوی چای تازهدم موکبها را با نسیم شهری در هم آمیخته و از دور صدای نصب داربست و کوبیدن میخهای پرچم شنیده میشود.
هر گوشه، صحنهای از تلاش و خدمت است؛ جوانها با دستانی سیاهشده از کار، پارچههای سبز و مشکی را بر طنابها محکم میکنند، پیرمردی روی چهارپایه رفته تا پرچم «یا اباعبدالله» را بر تیر برق ببندد، و زنان با چادرهای مشکی در حال مرتبکردن ظروف نذری و چیدمان بساط چای هستند.
در کنار مسجدها، تودهای از بطریهای آب معدنی و بستههای خرما روی هم چیده شده و کتریهای بزرگ روی شعلههای آبی میجوشند. صدای قلقل آنها با نوحههایی که از بلندگوهای موکب پخش میشود، همنوا شده است.
کوچهبهکوچه، پرچمهای یا حسین (ع) و یا ابوالفضل (ع) در باد تکان میخورند و خیابانهایی که روزهای معمول جای عبور خودرو هستند، حالا زیر پای خادمان مسیر و آمادهسازیهایشان جان گرفتهاند. کامیون کوچکی بار صندلیهای پلاستیکی و دیگهای بزرگ را پیاده میکند؛ عدهای در حال پهنکردن فرش قرمز و مشکی روی زمین هستند تا محل اطعام زائران مهیا شود.
اینجا، هر قدم، گواه این است که اربعین فقط یک روز یا یک مسیر خاص نیست؛ از همین لحظه، کربلا در دلها برپاست.
پیادهروی جاماندگان اربعین در همدان، برای بسیاری تنها یک حرکت نمادین نخواهد بود؛ این مراسم فرصتی خواهد بود برای تجدید بیعت، برای گفتن اینکه عشق حسینی نه به کیلومترها و مرزها محدود خواهد شد و نه به بلیط و گذرنامه. راه کربلا، همیشه باز خواهد بود برای آنهایی که دلشان را در مسیر قرار خواهند داد.
همدان آماده میزبانی از جاماندگان اربعین حسینی خواهد شد
حمزه امرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در همدان اظهار کرد: مراسم اربعین حسینی فرصتی برای تعمیق فرهنگ زیارت، ارتقای معرفت مذهبی و تقویت همبستگی اجتماعی است.
وی افزود: زمان آغاز مراسم متناسب با شرایط جمعیتی تعیین خواهد شد و مسئولان هیأتهای مذهبی وظیفه هدایت و همکاری در اجرای مراسم را برعهده خواهند داشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان همچنین از اقدامات فرماندهی انتظامی در تأمین امنیت، حفظ نظم، کنترل ترافیک و مدیریت ورودیها و خروجیهای مسیر خبر داد.
امرایی خاطرنشان کرد: پوشش خبری و اطلاعرسانی این مراسم بر عهده صدا و سیمای مرکز همدان خواهد بود و از ابزارهایی همچون زیرنویس تلویزیونی، گزارشهای میدانی و اطلاعرسانی در شبکههای اجتماعی استفاده خواهد شد.
وی همچنین به وظایف شهرداری همدان در حوزه فضاسازی محیطی شامل نصب بنر، پرچم، نورپردازی، تبلیغات شهری و آمادهسازی جایگاهها و مسیرها اشاره کرد.
به گفته معاون استاندار همدان فرمانداری همدان کمیته اجرایی ویژهای برای هماهنگی دستگاهها تشکیل خواهد داد و ایجاد ایستگاههای خدماترسانی شامل پذیرایی، راهنمایی زائران و فعالیتهای فرهنگی نیز پیشبینی شده است.
مراسم جاماندگان اربعین امسال در شأن همدان و مفاخر استان برگزار میشود
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدارک ویژه برای برگزاری باشکوه مراسم «جاماندگان اربعین» در سال جاری اظهار کرد: این مراسم در شأن نام همدان، جایگاه عالمان و بزرگان، یاد شهدا و شخصیتهایی چون شهید همدانی و دیگر مفاخر استان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلاموالمسلمین علیاصغر گرجی با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها در انعکاس این رویداد افزود: بازتاب رسانهای این مراسم بر عهده شما عزیزان است تا با پوشش مناسب، زمینه مشارکت گستردهتر مردم همدان و دیگر مناطق فراهم شود.
گرجی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد امسال مراسم جاماندگان اربعین با حضور پرشورتر هیئتها، خانوادههای شهدا و اقشار مختلف برگزار شود تا نام همدان در میان استانهای پیشگام در این حرکت معنوی بدرخشد.
گفتنی است؛ این روزها، همدان در تبوتاب آمادهسازی برای میزبانی از دلهای جامانده از قافله کربلاست؛ دلهایی که گرچه قدمهایشان به مسیر نجف تا کربلا نرسید، اما قلبشان در هر لحظه همسفر زائران اباعبدالله (ع) است. پنجشنبهای که خواهد آمد، خیابانهای این شهر با پرچمهای سیاه و سبز، نوای «لبیک یا حسین» و اشکهای عاشقان اباعبدالله (ع) که در حسرت پیادهروی اربعین ماندهاند، رنگ و بوی کربلا خواهد گرفت.
مراسم جاماندگان اربعین، نه تنها فرصتی برای همدلی و همنوایی با زائران حسینی است، بلکه تجدید بیعتی است با راه و مکتب امام حسین (ع) و شهیدانی که جان خود را در این مسیر نثار کردند. در این روز، همدان کربلای عاشقان خواهد شد؛ شهری که هر قدمش سلامی است به سوی بقیع حرم حسین (ع) و هر نگاهش دعایی برای توفیق حضور در مسیر عشق در سالهای آینده.
