حضور ۱۵۰ هزار نفر در پیاده روی جاماندگان حسینی استان همدان

حجت‌الاسلام علی اصغر گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: ۱۵۰ هزار نفر از مردم در ۲۲ شهر و ۷۱ روستای استان همدان در مراسم پیاده‌روی معنوی جاماندگان اربعین حسینی حضور پرشوری داشتند.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) افزود: خداوند متعال خیر و سعادت هر کس را که بخواهد عاقبت‌بخیر شود، با هدیه‌ای خاص همراه می‌کند و آن محبت امام حسین (ع) و شوق زیارت آن حضرت است. خوشا به حال کسی که این عشق در دلش زبانه بکشد.

حجت‌الاسلام گرجی خاطرنشان کرد: محبت به امام حسین (ع) همچون آتشی است که حرارت آن هرگز فروکش نمی‌کند و روز به روز شعله‌ورتر می‌شود. حتی دیدن تصاویر حرم مطهر یا صحنه‌های زیارت اربعین می‌تواند دل عاشقان را به تپش درآورد و این موهبت الهی تنها به مسلمانان محدود نیست، بلکه هر ساله شمار بسیاری از آزادگان جهان را شیفته خود می‌کند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان با تأکید بر اینکه مردم همدان امسال در خدمت به زائران اربعین حسینی «سنگ تمام» گذاشتند، ادامه داد: بیش از ۱۹۰ موکب در استان همدان برپا شد و با ارائه خدمات متنوع فرهنگی، رفاهی و پذیرایی، از زائران مسیر پیاده‌روی اربعین و نیز جاماندگان این سفر معنوی پذیرایی کردند.

وی یادآور شد: در مراسم جاماندگان اربعین که در ۲۲ شهر و ۷۱ روستای استان برگزار شد، بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر حضور یافتند؛ رویدادی که با شکوه خاصی همراه بود و اقبال ویژه نسل جوان به این حرکت معنوی، بیانگر عمق پیوند قلبی و پایبندی ملت شریف ایران به ارزش‌های عاشورایی و مکتب اهل بیت (ع) است.

حجت‌الاسلام گرجی هدف از برگزاری این مراسم را تجدید میثاق با آرمان‌های سیدالشهدا (ع)، هم‌قدمی با زائران کربلا و تقویت فرهنگ ایثار و معنویت دانست و گفت: امسال جلوه‌های زیبایی از همت جمعی، همکاری نهادهای اجرایی و مشارکت مردمی را در این رویداد شاهد بودیم.

وی در پایان از همراهی و مساعدت همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی و مردم ولایتمدار همدان در برگزاری امن، منظم و باشکوه مراسم جاماندگان اربعین حسینی قدردانی کرد.