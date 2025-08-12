به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، روح الله اوقانی آرانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به نشست اخیر مدیران صندوق بازنشستگی کشوری با مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: در پی این نشست و با همراهی و همکاری سازمان برنامه و بودجه، منابع مالی لازم برای اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ تأمین و فرآیند پرداخت آن در همین ماه و همزمان با حقوق مردادماه اجرایی خواهد شد و این معوقات به‌طور کامل تسویه می‌شود.

اوقانی آرانی افزود: با تلاش همکاران در حوزه‌های مالی و پشتیبانی صندوق و همکاری شبکه بانکی، مبالغ این مرحله همزمان با حقوق مردادماه به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، این اقدام در راستای عمل به تعهدات و پیگیری مستمر مطالبات بازنشستگان انجام می‌شود.