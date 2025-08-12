به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی کاپیتان تیم والیبال شهداب درباره حضورش در این تیم برای فصل آینده لیگ برتر والیبال گفت: امسال افتخار پوشیدن پیراهن شهداب یزد را دارم. به نظرم شهداب یزد جزو باشگاههای حرفهای در سطح ایران است. خوشحالم عضو کوچکی از این باشگاه هستم. تمرینات ما دو روزی است که شروع شده و کار خیلی سختی داریم. امسال تیمها فوق العاده خوب هستند و باشگاهها در بحث والیبال سرمایهگذاری خوبی کردند.
وی گفت: بازیکن باکیفیت هم خیلی زیاد شده است و امیدوارم ما بتوانیم نتیجه در خور نام باشگاه شهداب کسب کنیم. همانطور که گفتم کار سخت است و از الان تمرینات پرفشار داریم. بازیکنان هم میدانند وظیفه سنگینی روی دوش آنهاست و امیدوارم بتوانیم دوباره از عنوان قهرمانی شهداب دفاع کنیم.
کاپیتان تیم والیبال شهداب یزد عنوان کرد: معمولاً بازیکنان والیبال سالنی خیلی وقت نمیکنند والیبال ساحلی بازی کنند، من دفعه دوم یا سوم بود که در ماسه بازی میکردم. این امکانات در کنار باشگاه بدنسازی و سالن شهداب خیلی خوب است و از نظر استقامتی به ما خیلی کمک میکند.
موسوی بابیان اینکه هدف اصلی شهداب یزد کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر است، گفت: قطعاً هدف ما قهرمانی است اما رسیدن به این هدف با حرف زدن به دست نمیآید. شهداب تیم پرمهره نیست اما ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه و همچنین برخی بازیکنان تازه ملیپوش در ترکیب تیم داریم. برای رسیدن به قهرمانی باید خیلی زحمت بکشیم و از پیش قهرمان نیستیم. این تیم به دنبال کارهای بزرگ انجام دادن است و پتانسیل قهرمانی هم دارد.
کاپیتان تیم والیبال شهداب یزد گفت: فکر میکنم تیم شهداب پتانسیل قهرمان شدن را دارد اما رسیدن به این هدف، نیازمند تلاش و زحمت بازیکنان و عوامل باشگاه است. ما برای رسیدن به این هدف تمام تلاشمان را به کار میگیریم. در گذشته یزد به این اندازه والیبال دوست نبودند، ولی الان باشگاه شهداب با سرمایهگذاری در والیبال به یکی از قطبهای والیبال دوست تبدیل شده است. مردم در شهر یزد با والیبال آشتی کردند و این اتفاق به خاطر زحمت زیاد مسئولان باشگاه شهداب بوده است.
موسوی گفت: یک امتیاز مثبت تیم شهداب سالن اختصاصی آن است که ما بازیها را در خانه خودمان انجام میدهیم. امیدوارم همچون سالهای گذشته در تمامی بازیها حضور پیدا کنند و همچون سالهای گذشته سالنها را پر کنند. ما هم از حضور تماشاگران یزدی انرژی میگیریم و امیدوارم بازیهای قشنگ همراه با برد ببینند. البته که ورزش برد و باخت است و قطعاً باختهایی هم وجود دارد اما هواداران باید بدانند ما با تمام توان بازی میکنیم و اگر هم باختیم سربلند از زمین بیرون میآییم.
