یک ایرانی سرمربی تیم ملی والیبال مالدیو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون والیبال با اعلام این خبر در رسانه خود نوشت:« استمرار حضور ایران در آسیای مرکزی به عنوان قدرت اول این منطقه با توجه به اینکه کاوا پرجمعیت‌ترین و مهمترین منطقه فدراسیون جهانی والیبال است، یکی از مهمترین اهداف فدراسیون والیبال ایران محسوب می‌شود و ورود بازیکنان نسل طلایی و استفاده از تجربه ارزشمند بین‌المللی آنها نیز یکی از اهدافی است که در چند سال اخیر در دستور کار فدراسیون والیبال قرار گرفته است.

در همین راستا درپی همکاری‌های مشترک والیبالی ایران و مالدیو و درخواست فدراسیون والیبال این کشور مبنی بر استفاده از ظرفیت مربیان ایرانی برای رشد و توسعه والیبال مالدیو، فرهاد نظری افشار به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان مالدیو معرفی شد.

فرهاد نظری افشار بازیکن سابق تیم های ملی والیبال کشورمان که همراه تیم ملی مردان کشورمان تنها مدال جهانی والیبال ایران در رده ملی و جهانی را کسب کرد و چند سالی است در حرفه مربیگری فعالیت می‌کند و از ابتدای سال نیز در تمرینات تیم ملی که زیر نظر روبرتو پیاتزا برگزار می‌شد، حضور داشت با پذیرش این مسئولیت نخستین تجربه سرمربیگری خود در سطح بین‌المللی را تجربه می‌کند.

وی در تیم ملی والیبال مالدیو در مسابقات قهرمانی گروه ب مردان آسیای مرکزی (کاوا) به عنوان سرمربی روی نیمکت هدایت این تیم خواهد نشست.

نظری افشار بازیکن دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران بود که در سال ۱۳۸۷ برای نخستین بار از سوی زوران گاییچ به تیم ملی دعوت شد و بعد از مسابقات جام قهرمانان قاره‌ها (۲۰۱۷) که تیم ایران به نخستین مدال برنز جهانی خود دست یافت، از تیم ملی خداحافظی کرد.»