به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل به باشگاه استقلال، منظور ارتقا جایگاه و تبدیل شدن به یک باشگاه حرفهای و جامع در حوزههای مختلف ورزشی، باشگاه استقلال تصمیم دارد فعالیتهای خود را در بخشهای متنوعی گسترش دهد.
در همین راستا، با توجه به اینکه شرق استان گلستان و به ویژه منطقه گنبد کاووس از مراکز برجسته استعدادهای والیبال کشور محسوب میشود، جلسات متعددی طی دو ماه گذشته با مسئولان ورزشی و سیاسی استان برگزار شده است تا یک اتفاق بزرگ در این خطه با اقدام ویژه مدیریت باشگاه استقلال رقم بخورد.
هدف اصلی این جلسات، توسعه هرچه بیشتر والیبال در منطقه و همچنین تقویت جایگاه باشگاه استقلال است. در نهایت مقرر گردید با همکاری و همراهی مسئولان منطقه، باشگاه استقلال تیم والیبال خود را در این منطقه راهاندازی کند.
این اقدام گامی مثبت و مهم در جهت توسعه ورزش والیبال منطقه و ارتقا نام باشگاه استقلال در این رشته ورزشی به شمار میآید و نشان دهنده عزم جدی همه طرفین برای همکاری و پیشرفت است.
نظر شما