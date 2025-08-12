به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مهدی کاظمی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران صبح امروز برگزار شد.

مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، با تاکید بر اهمیت نقش رسانه و خبرنگاران در مدیریت شهری گفت: حوزه خبر و خبرنگار یک بازوی خوب برای اطلاع‌رسانی در بحث مدیریت شهری است و اگر هم انتقادی مطرح می‌کنند، برای برطرف کردن مشکل است.

وی افزود: در اولویت اول ما، بحث رسیدگی به درخواست‌های مردم قرار دارد. تاکنون ۱۹ دیدار مردمی در سطح منطقه برگزار کرده‌ایم و حدود ۵ برنامه در سطح مساجد داشتیم. بیش از ۲۰۰ مورد از مشکلات مردم برطرف شد.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به عملکرد این منطقه در ایام جنگ ۱۲ روزه گفت: منطقه ۱۱ در این ایام کاملاً حضور داشت و هیچ اتفاقی در سطح منطقه نیفتاد، اما خدماتی که موظف بودیم در طول این مدت ارائه کنیم، طبق روال گذشته در حوزه‌هایی مانند نظافت، پسماند، فضای سبز و… انجام شد.

کاظمی قمی ادامه داد: در حوزه آسفالت، بیش از ۲۳ هزار تن آسفالت‌ریزی در معابر اصلی و فرعی انجام دادیم و اولویت ما در این زمینه همواره درخواست‌های مردم بوده است.

وی در حوزه شهرسازی نیز گفت: ما در حال صدور پروانه‌های ساختمانی هستیم و مواردی از سمت شهرداری مرکز در خصوص بافت فرسوده ابلاغ شده است. اگر کسی درخواست بدهد، صدور پروانه زیر دو ماه انجام می‌شود.

وی با اشاره به موضوع ساختمان‌های ناایمن اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد از این منطقه بافت فرسوده دارد. از نظر سیاسی نیز همه دستگاه‌های سیاسی در این منطقه حضور دارند و به همین دلیل، یک حساسیت ویژه نسبت به آن وجود دارد.

وی بیان بیان داشت: قطع درخت فقط با مجوز انجام می‌گیرد و قطع برخی درختان فلسطین جنوبی آفت بود و باید درخت قطع می‌شود که دو هفته اخیر انجام گرفت.

اجرای طرح‌های تشویقی برای نوسازی بافت فرسوده و برگزاری رویدادهای فرهنگی گسترده

شهردار منطقه ۱۱ تهران، از اجرای طرح‌های ویژه برای نوسازی و بهسازی بافت فرسوده این منطقه خبر داد و گفت: خانه‌هایی که در منطقه ۱۱ وجود دارد، نیاز به ارتقا و نوسازی دارد. تلاش ما این است که با ارائه طرح‌های تشویقی، مردم را ترغیب به ساخت‌وساز کنیم. حدود سه ماه است که یک مشاور شهرسازی جذب کرده‌ایم و در حال آماده‌سازی طرحی هستیم که بر اساس آن، برخی معابر اصلی و کوچه‌پس‌کوچه‌های فرسوده منطقه تخلیه و بازآفرینی شود. امیدواریم بتوانیم این طرح را به مرحله اجرا برسانیم.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی منطقه اظهار داشت: پارک دانشجو را به عنوان یکی از نقاط پر رفت‌وآمد شهر شناسایی کردیم که در کنار تئاتر شهر قرار دارد و در مناسبت‌های مختلف، میزبان رویدادهای فرهنگی و مذهبی بوده است. در ایام ولادت امام رضا (ع) و عید غدیر، جشن‌هایی در این مکان برگزار شد. همچنین در ایام محرم، به مدت ۱۵ روز تعزیه‌خوانی با موضوع امام حسین (ع) اجرا شد که شامل برنامه ایران عاشورایی نیز بود. این برنامه به بازسازی جنگ ۱۲ روزه، کودک‌کشی و مردم‌کشی توسط رژیم صهیونیستی پرداخت و در سطح شهر تهران به نمایش گذاشته شد.

شهردار منطقه ۱۱ افزود: در این ایام، خیمه هنر را نیز به صورت مشارکتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا کردیم که حدود ده روز ادامه داشت. در این رویداد از حضور هنرمندان برجسته کشور بهره بردیم و هر روز بعدازظهر برنامه‌هایی هنری برگزار شد که با استقبال گسترده شهروندان مواجه شد.

ایمن سازی پاساژ شانزلیزه تهران تا شهریورماه

شهردار منطقه ۱۱ تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در نشست خبری اعلام کرد: پاساژ شانزلیزه دارای ۳۶۰ سرقفلی است و درجه ایمنی این ساختمان «D» ارزیابی شده که به معنای لزوم تخریب آن است.

وی گفت: بیش از ۶۰ درصد مشکلات ناایمنی این ساختمان تاکنون برطرف شده، اما متأسفانه همکاری لازم بین سرقفلی‌داران و مالکان وجود ندارد. تمام هزینه‌ها را مالکان پرداخت کرده‌اند و سرقفلی‌داران هیچ تعهدی در این زمینه ندارند و حتی اجازه و شارژ ماهانه خود را نیز نمی‌پردازند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران افزود: ما موظف هستیم برای این پاساژ نیوجرسی نصب کنیم، اما تلاش کرده‌ایم تا حد امکان جلوی ساختمان مانع قرار ندهیم و بیشتر به تذکر بسنده کنیم. با این حال، نصب نیوجرسی در مقابل پاساژها برای حفظ ایمنی تردد مردم الزامی است.

کاظمی قمی با تأکید بر اینکه این موضوع در حوزه وظایف مستقیم شهرداری نیست، توضیح داد: طبق قانونی که مجلس تصویب کرده، طرف حساب ما در موضوع ایمنی ساختمان‌ها مالکان هستند. ما با ساختمان‌هایی مواجهیم که بین مالکان و سرقفلی‌داران اختلاف شدید وجود دارد و شهرداری در این زمینه عملاً نمی‌تواند دخالت کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پاساژ شانزلیزه گفت: برای این پاساژ تاکنون دو جلسه برگزار شده است؛ جلسه اول با مالکان و جلسه دوم با سرقفلی‌داران بوده است. با این حال، مالکان بودند که تمام هزینه‌ها را پرداخت کرده‌اند و حتی شارژ ماهانه نیز از سوی سرقفلی‌داران پرداخت نمی‌شود. هر اقدامی که تاکنون انجام شده، توسط مالکان بوده است.

شهردار منطقه ۱۱ تأکید کرد: این موضوع اساساً یک مسأله خصوصی بین مالکان و سرقفلی‌داران است. پیش‌بینی ما این است که تا شهریورماه، حدود ۹۰ درصد ناایمنی پاساژ شانزلیزه برطرف شود.

سرانجام ایمن سازی پاساژ علاء الدین

کاظمی قمی همچنین به برخی پروژه‌ها و نقاط شاخص منطقه اشاره کرد و گفت: پاساژ علاالدین از جمله مکان‌هایی است که همواره مورد توجه و خبرساز بوده‌اند. ما برنامه‌هایی برای ساماندهی و بهبود وضعیت این نقطه داریم تا بتوانیم خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهیم.

شهردار منطقه ۱۱ ادامه داد: در دو ساختمان؛ پاساژ علاالدین حدود ۹,۶۰۰ میلیارد تومان در بحث عوارض، بدهی به شهرداری دارد که هنوز پرداخت نکره است. همچنین، دو ساختمان دیگر این پاساژ در بحث ماده صد دارای مشکل است. قطع به یقین اگر حکم ماده صد صادر شود حتماً پاساژ را به دلیل بدهی و ساخت وساز غیرقانونی پلمب خواهیم کرد.

وی با اشاره به پاساژ آلومینیوم هم بیان کرد: این پاساژ بیش از ۶۰۰ سرقفلی دارد و مالک آن بنیاد مستضعفان است. کسری پارکینگ و حدود ۱۳ همت بدهی و مشکل ناایمنی دارد. طبق وعده‌های مالکان، تا شهریور مشکل ایمنی آن برطرف می‌شود.

وی عنوان کرد: همچنین پاساژ مهستان هیچ اقدامی در خصوص برطرف کردن ناایمنی انجام نداده و بعد از ایام محرم و صفر جلساتی با آنها خواهیم داشت و در صورت اقدام نکردن به صورت جدی برخورد خواهیم کرد.

وی درباره احداث همراه سرا در این منطقه اظهار کرد: یک ساختمان چند طبقه در خیابان قزوین در حال آماده سازی است و تا اسفند ساخت آن تکمیل می‌شود. خیرین به ما قول دادند که آن را تجهیز کنند تا در اختیار همراهان بیمار قرار گیرد.

به گفته شهردار منطقه ۱۱ تهران پروژه شهید پاشاپور در جنوب بوستان رازی در حال انجام است که یک پروژه فرهنگی هنری و مربوط به سبک زندگی در حوزه جوانان و نوجوانان است که تا پایان شهریور و اوایل مهرماه تجهیز این ساختمان انجام خواهد شد.

حریم تئاتر شهر ساماندهی می‌شود

قمی اظهار کرد: در بحث ساخت حریم تئاتر شهر، از چهار طرف این کار از دولت قبل شروع شده و در حال ادامه است اما وزارت ارشاد اعلام کرده که مشکل بودجه در این زمینه دارند. بنابراین با دستور شهردار تهران ۲۰ میلیارد تومان برای این کار از طرف شهرداری منطقه ۱۱ اختصاص دادیم که بتوانیم تا پایان سال بحث حریم تئاتر شهر را به اتمام برسانیم.