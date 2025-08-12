به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در برنامه «روزی نو» رادیو اقتصاد، توسعه بنگاههای کوچک و متوسط را یکی از اولویتهای مهم این سازمان عنوان کرد.
محمد گلستانی، ضمن گرامیداشت هفته صنایع کوچک و تقدیر از تلاشگران عرصه تولید در شهرکها و نواحی صنعتی، یادآور شد که در حال حاضر بیش از ۸۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور فعال است.
گلستانی با اشاره به نگاه حمایتی سازمان، تأکید کرد: این حمایتها مبتنی بر مدلهای توسعه صنعتی منطبق بر برنامه سالانه و با رویکردی راهبردی و توسعهای صورت میگیرد.
وی افزود: صنایع کوچک و متوسط نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند و حمایتهای دولت در قالب ایجاد و توسعه زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی و فناوری، در راستای رشد اقتصادی انجام میشود.
مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک با اشاره به مدل توسعه خوشههای کسبوکار که برگرفته از تجارب سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) است، اعلام کرد: طی دو دهه گذشته این مدل در ایران بومی شده و تاکنون ۱۳۰ طرح توسعه خوشهای اجرا شده است. از جمله دستاوردهای این مدل، افزایش ارزآوری، صادرات بنگاهها، فروش محصولات و همافزایی میان بنگاهها عنوان شد.
وی با بیان اینکه پتانسیلهای صنعتی و کشاورزی کشور شناسایی و بر اساس آنها مدلهای توسعه خوشهای شکل میگیرند، به توسعه خوشههای کسبوکار در حوزه فرآوری خرما و نخلستانهای استانهای جنوبی کشور اشاره کرد.
گلستانی توضیح داد: در این فرآیند، نقاط فشار و مشکلات هر خوشه شناسایی و از طریق همکاری و هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط، مسائل رفع میشوند تا مسیر توسعه به درستی طی شود.
او همچنین یادآور شد: خوشههای کسبوکار میتوانند در بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، هنری و صنایع دستی فعالیت کنند.
گلستانی در پایان به تدوین پیشنویس سند ملی توسعه خوشههای کسبوکار اشاره کرد که شامل اصول، ساختار، اهداف، منابع و تقسیم کار نهادی بوده و مراحل نهایی تصویب آن در حال انجام است، این اقدام در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور صورت میگیرد.
