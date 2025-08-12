تجمع اعتراضی علیه ادامه جنگ غزه در سراسر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، صدها تن از شهروندان تونسی دوشنبه شب با حضور در برابر تئاتر شهر تونس در خیابان حبیب بورقیبه، علیه تداوم جنگ در نوار غزه و سیاست گرسنگی دادن به مردم این منطقه دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش منابع محلی، این تجمع به دعوت یک مرکز با عنوان «هماهنگی اقدام مشترک برای فلسطین» برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی، توقف فوری جنگ در غزه را خواستار شدند.

معترضان حمله اخیر ارتش اسرائیل به تیم خبری شبکه الجزیره در غزه را «جنایتی برنامه‌ریزی‌شده با هدف خاموش کردن صدای حقیقت و پنهان‌کردن جنایات بیش از ۲۲ ماهه علیه مردم محاصره‌شده» توصیف کردند.

معترضان تأکید کردند که تصمیم ارتش اسرائیل برای یورش به غزه که با تأیید دولت بنیامین نتانیاهو انجام شده، نه یک اقدام نظامی معمول، بلکه مقدمه‌ای برای «مجازر جدید و گسترده‌تر علیه مردم غزه» است.

شرکت‌کنندگان همچنین هشدار دادند که هدف‌گیری خبرنگاران، تلاشی برای ایجاد سانسور رسانه‌ای و زمینه‌سازی جهت ارتکاب جنایات بزرگ‌تر در آینده نزدیک است.

گروهی از شهروندان در مغرب نیز به خیابان‌ها آماده و علیه جنایت رژیم صهیونیستی در غزه دست به اعتراض زدند.

اروپا نیز صحنه اعتراض علیه شهروندان غزه بود و ده‌ها تن از مردم در شهر استکهلم سوئد با در دست داشتن پلاکاردهایی به خیابان‌ها آمده و جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه، سیاست گرسنه نگه داشتن آنها و نیز حمله صهیونیست‌ها به خبرنگاران را محکوم کردند.