اسامی ۹ متهم پرونده «رفسنجان گیت» اعلام شد

پیرو درخواست دیوان تحقیقات درباره پرونده تشکیل شده در دادگستری استان کرمان (شهرستان رفسنجان) مشهور به پرونده رسیدگی به اتهامات فساد در فوتبال علیه؛

۱- خداداد افشاریان فرزند جمعه

۲- سهیل مهدی فرزند محمد

۳- علی علیزاده فرزند محمد

۴- مجید زیندینی فرزند علی

۵- شهاب زندی فرزند اسدالله

۶- پژمان راهبر فرزند نوراله

۷- علی قرائی مکی آبادی فرزند غلامحسین

۸- ریحانه عسگری فرزند علی

۹- فاطمه حسینی دادوکلائی فرزند ابراهیم

با توجه به محتویات پرونده – اقاریر برخی متهمین بر دریافتی‌های فاقد منشأ قانونی – بازداشت برخی متهمین – اخبار جراید و برخی رسانه‌ها – مصاحبه‌های مقامات رسمی قوه قضائیه – کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان و اظهارات مطلعین و مکاتبات کنفدراسیون فوتبال آسیا در اعلام نتایج رسیدگی و گزارش واصله مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ شماره ۱۴۰۳۴۱۴۱۷ دبیرکل فدراسیون فوتبال مبنی بر قصد برخی متهمین بر انجام فعالیت‌های فوتبالی و رأی بدوی شماره دادنامه ۱۴۰۴۲۱۳۹۰۰۰۳۲۳۷۱۴۴ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رفسنجان لذا از آن جایی که در وضعیت فعلی فعالیت هر کدام از متهمین موجب خدشه به اعتبار و حیثیت و خوشنامی فوتبال می‌گردد و از طرفی انتساب هر کدام از افراد در برخی سمت‌ها امکان ایجاد تزلزل سمت مزبور و ورود ضرر به مجموعه‌های فوتبالی و حقوقی اشخاص فوتبالی را در پی خواهد داشت لذا مستند به مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و بند ۱ ماده ۶۵ آئین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال تعلیق موقت نامبردگان از هر نوع فعالیت فوتبالی و فوتسال و فوتبال ساحلی تا صدور حکم قطعی رأی دادگاه کیفری ۲ و تعیین تکلیف نهایی صادر می‌گردد.

دستور صادره مستند به ماده ۶۶ آئین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در کمیته استیناف است.