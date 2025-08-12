به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن میکروب شناسی ایران، عباسعلی ایمانی فولادی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و عضو هیئت مدیره انجمن میکروب‌شناسی ایران با اعلام برگزاری بیست و ششمین کنگره میکروب شناسی ایران در روزهای ۴ لغایت ۶ شهریور ماه در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهار داشت: بیست و ششمین کنگره میکروب شناسی ایران در ۱۵ پانل و با حضور و سخنرانی برترین اساتید داخلی و خارجی از کشورهای چین، هند، ترکیه، ارمنستان، کشورهای عربی و آمریکای شمالی برگزار می‌شود.

این متخصص باکتری شناسی پزشکی گفت: یکی از محورهای مهمی که در این کنگره به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود لزوم اداره آزمایشگاه‌ها به صورت دپارتمان محور و استفاده از متخصصین تک رشته به منظور افزایش کیفیت می‌باشد.

وی افزود: در دنیای امروز و با پیشرفت علم و فناوری، آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی نیز باید به روز شده و در لبه دانش حرکت کنند و لازمه این کار تخصصی شدن بخش‌های مختلف آزمایشگاه‌ها است که باید به صورت دپارتمان محور اداره شود، متأسفانه در ایران به این امر اعتقادی وجود ندارد و یکی از معضلات آزمایشگاه‌های تشخیصی در حوزه پزشکی محسوب می‌شود.

ایمانی فولادی تاکید کرد: از پر چالش‌ترین موضوعات تشخیص میکروب‌های بیماری‌زا، عدم بکارگیری متخصصین میکروب‌شناس در حوزه آزمایشگاه است. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا از متخصصین دکتری در بخش‌های مختلف از جمله هماتولوژی، میکروب‌شناسی، بیوشیمی و..‌. در اداره آزمایشگاه به صورت دپارتمان محور استفاده می‌شود که نسبت به اداره سنتی بسیار موفق‌تر می‌باشد و درصد خطا و غفلت در تشخیص را بسیار کاهش می‌دهد.

این عضو هیئت مدیره انجمن میکروب‌شناسی ایران به مصرف ۳.۵ برابری آنتی‌بیوتیک‌ها در ایران اشاره کرد و گفت: میزان مصرف سرانه آنتی‌بیوتیک در دنیا از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ به میزان ۱۶.۵ درصد افزایش یافته است و در ایران نیز بنا به آمار سازمان غذا و دارو ۳.۵ برابر متوسط دنیا است که البته اعتقاد بر این است که آمار غیر رسمی بیشتر از این میزان می‌باشد.

وی ادامه داد: برای اینکه مصرف آنتی‌بیوتیک در کشور به استاندارد جهانی برسد، اولین قدم اصلاح فرهنگ مصرف داروها و آنتی‌بیوتیک‌ها توسط مردم و همینطور تجویز درست توسط پزشکان می‌باشد.

ایمانی فولادی افزود: قدم دوم پایبندی داروخانه‌ها به قانون عدم ارائه آنتی‌بیوتیک به افراد بدون تجویز پزشک می‌باشد. البته پزشکان محترم نیز باید از تجویز بی‌رویه و بدون دلیل آنتی‌بیوتیک برای جلب رضایت بیمار خودداری نمایند.