چند درصد بازار خودروی روسیه دست برندهای چینی است؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، تحقیقات گازپروم بانک روسیه حاکی از آن است که در ماه جولای سال جاری ۶۵ هزار خودروی چینی در بازار روسیه به فروش رسیده که معادل ۵۵ درصد کل خودروهای فروش رفته در این ماه در بازار این کشور بوده است.

نکته مهم افزایش ۷۸ درصدی فروش برند GAC و ۵۲ درصدی برند چری نسبت به ماه ژوئن بوده که به ترتیب به ۲۸۰۰ و ۱۳۵۰۰ دستگاه رسیده است.

کارشناسان پیش بینی کرده اند که در ماه آگوست هم بین ۶۰ تا ۶۲ هزار دستگاه خودروی چینی در بازار روسیه به فروش برسد.

نیکلای فومین، مدیر بخش لیزینگ خودروی گازپروم بانک، در این باره گفته که پیش بینی می‌شود رقم فروش خودرو در روسیه در ماه نخست فصل پاییز به ۱۳۰ هزار دستگاه برسد. این رقم برای ماه جاری ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار دار ارزیابی شده است.