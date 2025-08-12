مومنی: ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار زائر اربعین از ایران خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور پیش از ظهر سه‌شنبه در جریان بازدید از مرز خسروی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از ایران به مقصد عتبات عالیات خارج شده‌اند که از این تعداد، بیش از ۶۵۰ هزار نفر از مرز خسروی عبور کرده‌اند.



وی با بیان اینکه همکاری نزدیک و مستمر ایران و عراق نقش مهمی در بهبود شرایط مرز خسروی داشته است، افزود: نشست‌های مشترک و امضای توافق‌نامه‌های دو جانبه با دولت عراق باعث شده برنامه‌ها به‌طور کامل عملیاتی شود و عبور و مرور زائران در این مرز با نظم و سرعت بیشتری انجام گیرد.



مؤمنی ادامه داد: امسال شرایط تردد در مرز خسروی نسبت به سال گذشته به مراتب روان‌تر و منظم‌تر شده و میزان معطلی‌ها به حداقل رسیده است. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، راه‌اندازی و استفاده از سامانه «سجاد» بوده که فرآیند عبور زائران را تسهیل کرده است.



وزیر کشور تصریح کرد: در مرز خسروی و سایر مرزهای کشور، حوزه حمل‌ونقل عمومی با مدیریت دقیق در حال فعالیت است و تاکنون هیچ مشکلی در این بخش گزارش نشده است. امیدواریم در روزهای اوج بازگشت زائران نیز این روند مثبت ادامه یابد.



وی با تأکید بر اینکه امنیت کامل در تمامی مرزهای شش‌گانه کشور برقرار است، گفت: تمامی این مرزها زیر پوشش و نظارت نیروهای انتظامی، نظامی و مرزبانی قرار دارند و تاکنون هیچ‌گونه مشکل امنیتی گزارش نشده است.



مؤمنی در پایان خطاب به زائران خاطرنشان کرد: با رعایت نکات ایمنی و همکاری با نیروهای خدمت‌رسان، می‌توانیم شاهد بازگشتی ایمن و بدون حادثه باشیم و این همایش عظیم معنوی سال به سال با شکوه‌تر برگزار شود.