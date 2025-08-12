  1. استانها
تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری در روز چهارشنبه

شهرکرد - ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اعلام کرد: براساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و با هدف مدیریت و کاهش بار مصرف انرژی، کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی استان در روز چهارشنبه ،۲۲ مردادماه تعطیل خواهند بود.

این تصمیم به‌منظور کاهش مصرف انرژی در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده و لازم‌الاجراست.

شایان ذکر است مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی فعالیت خواهند کرد.

همچنین، شعب کشیک بانک‌ها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه خواهند داد.

تأکید می‌شود کلیه سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی در ساختمان‌های اداری خاموش شده و نظارت لازم در خصوص رعایت مصرف بهینه انرژی از سوی مدیران دستگاه‌ها انجام پذیرد.

