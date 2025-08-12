تولید نیروگاه بعثت ۶۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیخی مدیر عامل نیروگاه بعثت امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طول عمر نیروگاه بعثت ۶۱ سال است، اظهار کرد: این نیروگاه دارای سه واحد بوده و علی‌رغم اینکه ساخت کشور آمریکا بوده و تحریم‌ها وجود داشته است از ابتدا توانستیم با تولید داخل تمام واحدها را پایدار نگه داریم.

شیخی اضافه کرد: تلاش کرده‌ایم تا خروج اضطراری را به حداقل برسانیم، در شرایط جنگ ۱۲ روزه علی‌رغم تهدیدها همکاران سر کار بودن و هیچ مشکلی نداشتیم.

وی با اشاره به مشکلاتی که صنعت برق وارث آن بوده است، گفت: هرچند این نیروگاه قدیمی بوده اما اقداماتی در حوزه اورهال و ارتقای راندمان نیروگاه صورت گرفته است و امسال بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برای نوسازی برج خنک‌کن هزینه شده است.

مدیرعامل نیروگاه بعثت با اشاره به اینکه در دوران جنگ طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه دادیم، خاطرنشان کرد: بخشی از واحد یک نیروگاه نیز بازسازی شده و تعمیرات بخش باقی مانده بعد از پیک انجام خواهد شد و در در مجموع اورهال واحد طی ۱۰۰ روز انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر نیروگاه بعثت با حداکثر توان تولید در مدار قرار دارد، اضافه کرد: مجموع ظرفیت تولید هر سه واحد ۲۰۰ مگاوات است.

وی در خاتمه در خصوص واحد استحصال CO2 گفت: این فقط تنها در زمان جنگ ۱۲ روزه تعطیل شد و اکنون با بازگشت شرایط عادی این واحد در مدار است.