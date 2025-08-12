  1. حوزه و دانشگاه
خسروپناه: احتمال تصویب افزایش سن جذب معلمان وجود دارد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: به دنبال طرح موضوع افزایش سن جذب نیروهای جدید در آموزش‌وپرورش، این پیشنهاد در صورت طی فرایندهای لازم در دستور کار شورا می‌تواند قرار گیرد.

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره تلاش کرده‌ایم در سیاستگذاری‌ها، نظرات دستگاه‌های مسئول به‌ویژه وزارتخانه‌ها را مورد توجه قرار دهیم. اگر وزیر آموزش‌وپرورش پیشنهادی در راستای اهداف و ظرفیت‌های اجرایی وزارتخانه داشته باشد، شورا همیشه همراهی لازم را داشته است.

وی با اشاره به سابقه تعیین سن ۲۴ سال به عنوان سقف جذب معلمان در دولت سیزدهم، افزود: آن پیشنهاد پس از مباحث کارشناسی و با درخواست وزیر و شورای عالی آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب شد. حالا اگر وزارت آموزش‌وپرورش بر افزایش این سن، مثلاً به ۳۰ سال، اصرار داشته باشند و مستندات کارشناسی این تغییر نظر را نیز ارسال کنند، احتمال تصویب آن در شورا وجود دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون زمان بررسی این موضوع اظهار داشت: برگزاری جلسات شورا و تأیید دستور جلسات از سوی رئیس شورا انجام می‌شود و این موضوع نیز در صورت طی فرایندهای لازم در دستور کار شورا می‌تواند قرار گیرد.

شبنم درخشان

