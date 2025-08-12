خسروپناه: احتمال تصویب افزایش سن جذب معلمان وجود دارد

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره تلاش کرده‌ایم در سیاستگذاری‌ها، نظرات دستگاه‌های مسئول به‌ویژه وزارتخانه‌ها را مورد توجه قرار دهیم. اگر وزیر آموزش‌وپرورش پیشنهادی در راستای اهداف و ظرفیت‌های اجرایی وزارتخانه داشته باشد، شورا همیشه همراهی لازم را داشته است.

وی با اشاره به سابقه تعیین سن ۲۴ سال به عنوان سقف جذب معلمان در دولت سیزدهم، افزود: آن پیشنهاد پس از مباحث کارشناسی و با درخواست وزیر و شورای عالی آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب شد. حالا اگر وزارت آموزش‌وپرورش بر افزایش این سن، مثلاً به ۳۰ سال، اصرار داشته باشند و مستندات کارشناسی این تغییر نظر را نیز ارسال کنند، احتمال تصویب آن در شورا وجود دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون زمان بررسی این موضوع اظهار داشت: برگزاری جلسات شورا و تأیید دستور جلسات از سوی رئیس شورا انجام می‌شود و این موضوع نیز در صورت طی فرایندهای لازم در دستور کار شورا می‌تواند قرار گیرد.