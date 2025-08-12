حقیقت گویی رسالت خبرنگاران است؛ ساخت مسکن اصحاب رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی ظهر سه شنبه در همایش روز خبرنگار استان مازندران که به میزبانی شهرستان نوشهر برگزار شد، با تبریک این روز به اصحاب رسانه، بر اهمیت نقش خبرنگاران در کشف حقیقت، ایجاد سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد.
حضرتی با بیان اینکه حقیقتگویی مهمترین رسالت خبرنگار است، گفت: تمام فیلسوفان و حکیمان رسانه بر این باورند که خبرنگار باید حقیقت را کشف و روایت کند تا مردم در جریان واقعیتها قرار گیرند. خبرنگاران با گزارشهای دقیق و مستند خود، همچون ذرهبینی هستند که نظرات و دیدگاههای اندیشمندان، مسئولان و صاحبنظران را جمعآوری و به افکار عمومی منتقل میکنند.
وی با اشاره به تجربه خود در انتشار گزارشهای حساس و تبعات آن افزود: در طول سالها، بارها شاهد بودهام که انتشار یک گزارش مستند، اصلاحات جدی در نهادها و سازمانها به دنبال داشته است. این نشان میدهد که رسانه و خبرنگار میتوانند تغییر آفرین باشند.
حضرتی رسانه را پل ارتباطی میان مدیران و مردم دانست و ادامه داد: هیچ رئیس نهاد یا مؤسسهای به تنهایی قادر به پیشبرد امور نیست و نیاز به مشاوران صادق و دقیق دارد. خبرنگاران و رسانههای اصیل، شناسنامهدار و ریشهدار میتوانند این نقش را ایفا کنند و به سازمانها کمک کنند تا با ذینفعان اصلی خود که مردم هستند، تعامل سازنده داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد امید به آینده و اعتماد عمومی دو هدف اصلی فعالیت رسانههاست، گفت: متأسفانه در جامعه امروز، امید و اعتماد در سطح پایینی قرار دارد. اگر بخواهیم این وضعیت تغییر کند، باید افکار عمومی را سالمسازی کنیم و روایتهایی جذاب و صحیح بسازیم تا مردم به کشور، نهادهای مدنی و سیاسی، و یکدیگر اعتماد کنند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به ویژگیهای رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، گفت: آقای پزشکیان فردی صادق، بیریا و سالم است که برای حل مشکلات کشور تلاش میکند، حتی اگر به قیمت کاهش محبوبیتش تمام شود. او به جای مقصرجویی، به دنبال درمان مسائل است و رویکردش فراگیر و ملی است؛ برای همه مردم ایران، فارغ از مذهب، قومیت یا گرایش سیاسی.
حضرتی همچنین به همبستگی ملی مردم ایران در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: مردم مازندران با آغوش باز پذیرای بیش از ۹ میلیون مهمان بودند و استاندار و مدیران استان شبانهروز برای خدمت به آنان تلاش کردند. نقش خبرنگاران در روایت دقیق این رویداد و ایجاد انسجام ملی بسیار برجسته بود.
وی از لزوم تأمین مسکن خبرنگاران سخن گفت و پیشنهاد داد: با همکاری وزارت ارشاد، استانداران و دستگاههای ذیربط، زمینهایی به تعاونی مسکن خبرنگاران اختصاص یابد تا با مشارکت سازندگان، واحدهای مسکونی با کیفیت و قیمت مناسب برای خبرنگاران فاقد مسکن ساخته شود.
حضرتی در پایان تأکید کرد: اگر میخواهیم کشوری قدرتمند و سرافراز داشته باشیم، باید جایگاه رسانه و خبرنگار را بهدرستی تعریف کنیم و از ظرفیت آنان برای حل مشکلات ملی و تقویت سرمایه اجتماعی بهره ببریم.
