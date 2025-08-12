به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش‌ها و هماهنگی‌های همه دستگاه‌ها و نهادهای عضو قرارگاه اربعین اظهار داشت: اربعین امسال با انگیزه جهادی و حسینی و همدلی کم‌نظیر، نسبت به سال گذشته بسیار متفاوت و منظم برگزار شد، هرچند برخی مشکلات نیز وجود داشت اما قابل قیاس با سال قبل نبود.

وی با بیان اینکه سپاه استان کرمانشاه مسئولیت تأمین امنیت از ورودی استان تا نقطه صفر مرزی خسروی را بر عهده داشته، افزود: همه گردان‌های سپاه در قالب مأموریت‌های مقدس خود با ایجاد ثبات اطلاعاتی و امنیتی، شبانه‌روز در کنار سایر نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی حضور فعال داشتند.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) کرمانشاه ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان، ۱۲ ایستگاه سلامت از بدو ورود زائران به استان تا نقاط مرزی برپا شد و تمامی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز تأمین گردید. همچنین یک بیمارستان کامل با اتاق عمل و تمامی تخصص‌ها توسط نیروی زمینی سپاه در منطقه احداث و فعال شد که به‌طور شبانه‌روزی خدمات‌رسانی می‌کند.

سردار ریحانی گفت: در این بیمارستان و مراکز درمانی، ۲۴۰ نفر از اعضای کادر درمانی سپاه مستقر هستند و در همه اردوگاه‌ها نیز خدمات درمانی و بهداشتی ارائه می‌شود. تنها در یکی از محل‌ها ظرفیت اسکان ۱۵ هزار نفر و برای ۴۵۰۰ نفر نیز اسکان آماده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش ترابری نیز همه ظرفیت‌های آماد سپاه به کار گرفته شد و حدود ۳۰ دستگاه خودرو در خدمت جابه‌جایی زائران قرار گرفت. همچنین در حوزه فرهنگی، قرارگاه فضای مجازی سپاه با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های خود و رده‌های سایبری، برنامه‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی و میدانی اجرا کرد که در ۱۲ روز منتهی به اربعین، همزمان با هفته دفاع مقدس، رنگ و بوی ویژه‌ای به این مراسم بخشید.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) کرمانشاه افزود: خدمات رفاهی گسترده‌ای نیز ارائه شد که شامل توزیع سه میلیون بطری آب معدنی، ۴۵۰ هزار قرص نان، ۴۰ هزار قالب یخ و پخت و بسته‌بندی بهداشتی نان توسط پنج دستگاه نانوا بود. این اقدامات با مشارکت همه رده‌های سپاه در استان صورت گرفت.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها در مرزها گفت: ما امروز در مرز مهران مشکل زیرساختی نداریم و بخش زیادی از نیازها رفع شده است، اما در برخی مرزها همچون شلمچه، همچنان نیاز به تقویت و حمایت جدی وجود دارد و وزارتخانه‌های مرتبط نیز باید پشتیبانی بیشتری داشته باشند.

سردار ریحانی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با استمرار این همدلی و تلاش‌ها، در سال‌های آینده شاهد ارتقای هرچه بیشتر خدمات به زائران اربعین حسینی باشیم تا این رویداد عظیم، با شکوه و نظم بیشتری برگزار شود.