ترخیص فوری و کامل کالاهای اساسی و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر شامانی اظهار کرد: کد ساتا یا شناسه اظهارنامه تجاری الکترونیکی، کد ۱۴ رقمی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به واردکنندگان کالا اختصاص میدهد. این کد پس از تأیید منشأ ارز و ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت صادر میشود و معمولاً برای تنظیم اظهارنامه گمرکی و ترخیص کالا الزامی است.
شامانی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بهمنظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع ارزی، در شرایط خاص و بنا به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، واردکنندگان موظف به ارائه کد منشأ ارز پس از ثبت سفارش و پیش از ترخیص هستند.
وی افزود: انواع کالاهای اساسی، ۲۵ قلم نهاده دامی، دارو، مواد اولیه دارویی و سایر اقلام ضروری که دارای ثبت سفارش باشند، حتی بدون کد ساتا نیز ۱۰۰ درصد قابل ترخیص هستند. این رویه مشابه دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با هدف تسریع تأمین کالاهای حیاتی اجرا میشود.
۷۰ درصد اظهارنامههای گمرکی در مسیر سبز و زرد
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران که در یک برنامه رادیویی سخن میگفت، با اشاره به مسیرهای گمرکی سبز، زرد و قرمز بیان کرد: این مسیرها بر پایه سیستم مدیریت ریسک طراحی شدهاند. در حال حاضر ۷۰ درصد اظهارنامههای وارداتی در مسیر سبز و زرد قرار دارند و نیازی به ارزیابی فیزیکی یا بازدید حضوری ندارند که این امر سرعت ترخیص را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
به گفته وی، ۳۰ درصد دیگر کالاها در مسیر قرمز قرار میگیرند که به دلیل ریسک بالاتر، ارزیابی فیزیکی کامل روی آنها انجام میشود.
شامانی تأکید کرد: در صورت تکمیل بهموقع فرآیندهای قانونی مانند ثبت سفارش، تأیید منشأ ارز و پرداخت حقوق گمرکی، ترخیص کالا حداکثر ظرف دو تا سه روز انجام میشود.
