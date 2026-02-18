به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز آمار ایران در فصل پاییز ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۴.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۲.۶ درصد)، ۲۲.۳ واحد درصد افزایش داشته ‌است.

شاخص قیمت کل

در فصل پاییز ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۵۶۲.۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰۰.۸ درصد افزایش داشته‌است. در این فصل شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۶۴.۹ درصد مواجه بوده ‌است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰۰.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۰.۹ درصد)، ۳۹.۹ واحد درصد افزایش داشته ‌است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۴۹.۹ درصد مربوط به گروه «باغداری» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۶.۵ درصد مربوط به گروه «پرورش بز و بزغاله سنتی» است.

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۴.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۲.۶ درصد)، ۲۲.۳ واحد درصد افزایش داشته ‌است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «باغداری» با ۱۰۸.۲ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه «پرورش بز و بزغاله سنتی» با ۱۸.۴ درصد است.