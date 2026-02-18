۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

«زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۱۰۰ درصد گران‌تر شد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۵۶۲.۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰۰.۸ درصد افزایش داشته‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز آمار ایران در فصل پاییز ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۴.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۲.۶ درصد)، ۲۲.۳ واحد درصد افزایش داشته ‌است.

شاخص قیمت کل

در فصل پاییز ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۵۶۲.۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰۰.۸ درصد افزایش داشته‌است. در این فصل شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۶۴.۹ درصد مواجه بوده ‌است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰۰.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۰.۹ درصد)، ۳۹.۹ واحد درصد افزایش داشته ‌است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۴۹.۹ درصد مربوط به گروه «باغداری» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۶.۵ درصد مربوط به گروه «پرورش بز و بزغاله سنتی» است.

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۴.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۲.۶ درصد)، ۲۲.۳ واحد درصد افزایش داشته ‌است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «باغداری» با ۱۰۸.۲ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه «پرورش بز و بزغاله سنتی» با ۱۸.۴ درصد است.

طیبه بیات

    • NP FR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      این خبر رسمی شما نشان‌دهنده افزایش شدید تورم در بخش کشاورزی سنتی است که مستقیماً بر قیمت مواد غذایی و امنیت غذایی جامعه تأثیر می‌گذارد. تورم ۱۰۰.۸ درصدی نقطه‌به‌نقطه در پاییز ۱۴۰۴، بالاترین نرخ در سال‌های اخیر است .
    • NP FR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      ضعف زنجیره تأمین: کمبود نیروی کار (خروج مهاجران)، واسطه‌گری، حمل‌ونقل گران و بازاریابی ناکارآمد، قیمت تمام‌شده را دوبرابر می‌کند . نوسانات سیاست‌گذاری: عدم ثبات در قیمت تضمینی، تعهد ارزی و واردات بی‌رویه، انگیزه تولیدکننده را کاهش می‌دهد .
    • NP FR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      راهکارهای دائمی (بخش‌بندی‌شده برای ارسال نظر) بخش ۱: اصلاح تولید و فناوری انتقال به کشاورزی مکانیزه و گلخانه‌ای برای افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به آب/نیروی کار .تأمین پایدار نهاده‌ها با یارانه هدفمند و تولید داخلی . بخش ۲: بهبود زنجیره تأمین اجرای کشت قراردادی و بازارهای محلی بدون واسطه برای کاهش ضایعات و کنترل قیمت .سامانه ردیابی الکترونیکی از مزرعه تا مصرف‌کننده برای شفافیت .
    • NP FR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      بخش ۳: سیاست‌های حمایتی تثبیت قیمت تضمینی و بیمه جامع برای کشاورزان .سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت (انبارداری، حمل‌ونقل) و آموزش . بخش ۴: نظارت و پایش رجیستری ملی محصولات کشاورزی برای پیش‌بینی و کنترل تورم .
    • NP FR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      تشویق صادرات مازاد و ممنوعیت واردات غیرضروری برای ارزآوری .با اجرای این راهکارها، تورم بخش کشاورزی نه‌تنها مهار، بلکه به رشد پایدار تولید تبدیل می‌شود و امنیت غذایی کشور تضمین خواهد شد .

